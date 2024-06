Pilar Bernabé pide a Mazón "que deje de pedir dinero" al Gobierno de España

La delegada del Gobierno en la Comunitat ha pedido al president "seriedad" a la hora de reclamar la financiación: "no puedes reclamar y luego regalar 300 millones de euros a los ricos".

Guerra abierta en la Comunitat para ver quién encabeza ahora, tras la renuncia del PSPV que ha de tragar con las ocurrencias del president de Sánchez y sus concesiones a Cataluña o el País Vasco para mantenerse en el poder al tener una secretaria general que forma parte de ese mismo Gobierno al que, por motivos obvios, no puede replicar, la lucha por la financiación en la Comunitat. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, sabe que, con el PSOE al frente del Ejecutivo Nacional y Morant liderando la oposición, tiene una oportunidad de oro para sacar rédito reclamando una causa que, a pesar de afectar directamente a la ciudadanía valenciana, la intensidad de la demanda y el partido que la abandera, fluctúa según quien gobierne en España.



El jefe del Consell ha lamentado que el PSOE está "fuera, en estos momentos, del consenso y de la unidad necesaria de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, de todos los partidos, de todas las fuerzas sociales y políticas, para defender la igualdad y la financiación justa, exactamente en el lado contrario". Mazón ha criticado que "todo el arco parlamentario" se ha mostrado en contra de la financiación singular para Catalunya salvo el PSOE, "que cuando no da malas excusas o nos acusa a los demás, nos da la callada por respuesta".



Mazón ha insistido en que la financiación singular de Catalunya es "la consagración del privilegio, de la España de las dos, tres o cuatro velocidades"; "no tiene ningún sentido y desgraciadamente estamos en el modus operandi habitual del Gobierno cuando nos anuncia lo peor en la desigualdad".



Al president, tras las alusiones, le ha contestado la delegada del Gobierno en la Comunitat —emisaria de Sánchez—, Pilar Bernabé, quien le ha criticado que pida más dinero al Gobierno —a pesar de ser un dinero clave para el sistema público valenciano, pues de él dependen infinidad de recursos, algo que su partido reclamaba no hace mucho— y a la vez "regalar 300 millones en rebajas fiscales a los ricos".



Al respecto, Bernabé ha señalado que el Gobierno ha expresado "en reiteradas ocasiones y en distintos foros" su voluntad de aprobar esta legislatura un nuevo modelo de financiación", pero ha insistido en que hay que hacerlo con "seriedad y con rigor" y "este rigor también tiene que formar parte de los gobiernos autonómicos como el de la Comunitat Valenciana". "Hay que ponerse a trabajar, también el principal partido de la oposición se tiene que poner a trabajar", ha señalado.



En ese sentido, ha señalado que desconoce cuál es el modelo de financiación que defiende el PP porque "no han sido capaces de acordar un modelo único ni siquiera entre las comunidades autónomas que gobiernan". Así, les ha urgido a "ponerse primero de acuerdo entre ellos" porque "según por dónde cae el sol, la quieren de una manera o la quieren de otra". "Aquí acaba primando Feijóo como prácticamente en todo", ha apuntado.



Además, ha indicado que el PP "también tiene que aclarar con sus socios de gobierno, que directamente están en contra de la financiación autonómica, qué es lo que quieren para nuestra comunidad". Por todo ello, ha insistido en pedir "rigor" al Consell, que "está exigiendo más dinero al Gobierno de España, que trasferirá a la Comunitat Valenciana este año más dinero que nunca en la historia, más de 13.000 millones, y, sin embargo, el PP acaba de regalar 300 millones de euros al 1% de la población porque se dedica a rebajar impuestos a los ricos".



Bernabé ha criticado "esta descompensación fiscal importante, que se ha traducido básicamente en más recortes, que en la receta preferida de la derecha". "Hay que ser serios a la hora de hablar de financiación, y desde luego, en casa, el Partido Popular y Vox en el gobierno autonómico, lo que tienen que hacer es ajustar las cuentas y tener un orden fiscal que, desde luego, iguale y no separe, que es a lo que se está dedicando el gobierno en esta comunidad", ha apostillado.