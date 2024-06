Orduña: "Mantener la gestión pública de las ITV es un error"

El exmagistrado del Tribunal Supremo diagnostica los problemas de la reversión de las ITV en la Comunidad Valenciana y plantea soluciones.

El exmagistrado del Tribunal Supremo, Francisco Javier Orduña, centra sus labores actualmente en la transparencia deportiva y en la documentación y análisis doctrinal en el sector de las ITV. En una entrevista a ESdiario, ofrece un diagnóstico claro de la situación tras la reversión a la gestión pública acometida hace un año por el anterior gobierno del Botànic y plantea soluciones para mejorar la eficiencia del servicio. Orduña preside el consejo de los institutos de investigación e innovación jurídica de los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga.

¿Cuál es el diagnóstico que hace sobre la situación actual de las ITV en la Comunidad Valenciana?

Es muy claro. La reversión de las ITV a la gestión pública se llevó a cabo de manera precipitada, lo que ha provocado un rosario de procedimientos judiciales pendientes. No había motivos sólidos para realizar esta reversión. Además, hemos visto episodios absolutamente absurdos, como la derivación de reclamaciones patrimoniales o que los conductores se desplacen a lugares tan distantes como Cuenca o Requena.

¿Considera que la gestión pública de las ITV es una opción viable?

Es fundamental estudiar la efectividad de la gestión pública y en qué medida podría ser factible la gestión pública o la privada. La situación actual es problemática, con reclamaciones judiciales pendientes que indican claramente el mal funcionamiento del sistema. Entiendo que los empresarios tienen reclamaciones justas y que deben encontrarse soluciones justas para ellos.

No hay estudios que garanticen la viabilidad de la gestión y eficiencia

¿Desde su ámbito en el que se especializa, la transparencia, considera que la reversión pública se llevó a cabo con la suficiente transparencia?

Evidentemente no. Uno puede tener clasificaciones y propuestas, lo cual es legítimo, pero es distinto hacerlo de forma motivada con un análisis de costes. Se maneja dinero público, sujeto a criterios de racionalización y eficiencia. No se hizo desde el punto de vista material. No hay estudios que garanticen la viabilidad de la gestión y eficiencia. Si no se quiere cambiar, habrá que invertir. Habrá gasto para que este ejercicio vuelva a ser medianamente eficaz. Hay muchas reclamaciones patrimoniales. Se sustanciarán por los tribunales. Nadie puede negar que funcionan mal. El ámbito de la reversión fue fallido desde el punto de vista de la eficiencia y racionalidad.

Parece que el Gobierno de Mazón es reacio a privatizar el servicio. ¿Qué alternativas propone para mejorar la situación?

Si no se quiere revertir la gestión a lo privado, el gobierno actual deberá asumir la responsabilidad del mal funcionamiento de las ITV. La ciudadanía percibe que se ha hecho un mal negocio con la reversión. Privatizar nuevamente podría ser más económico y eficiente. Las entidades privadas que gestionaban el servicio funcionaban bien, no implicaban el gasto adicional que ahora enfrentamos, sumado a los procedimientos judiciales pendientes. Habrá que sumar ese gasto.

Sería interesante explorar la privatización como un camino viable para resolver estos problemas. Volver a privatizar la gestión, resolver las transiciones pendientes, y asumir la responsabilidad directa del camino teórico. El gobierno tenía varias opciones y optó por dar por válida la gestión del gobierno anterior. Uno no puede dejarse llevar por efectismos políticos. En su momento, la responsabilidad dependía de hace muchos años cuando estos empresarios no estaban involucrados en la gestión de la ITV. Conectar estas dos cosas es un error. Lo mejor para la Comunidad Valenciana y la prestación del servicio habría sido valorar más la decisión basada en parámetros objetivos y no tanto en las incidencias del caso Zaplana, que ya ha pasado hace un par de semanas y poco más, mientras que el servicio seguirá estando durante años.