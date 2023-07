La vicepresidenta del Consell se despide: "Hemos estado a la altura"

Aitana Mas cierra el último día del Gobierno del Botànic destacando los "retos pendientes" como la financiación o las reversiones públicas de los hospitales

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha concluido la última rueda de prensa de esta X legislatura haciendo balance de la gestión del Consell. Quien heredó el cargo de Mónica Oltra en un momento convulso, ha expresado que ha intentado "huir del ruido" que se genera en el debate público y ha puesto sobre la mesa aquellos aspectos que se han quedado pendientes.

Mas ha remarcado que ha querido dar "imagen de unidad" y "cohesión" al Consell, conformado por los tres grupos del Botànic. La vicepresidenta ha reconocido que se ha enfrentado a "dificultades" al tomar posesión de su cargo el pasado mes de julio tras relevar a Mónica Oltra por su dimisión desencadenada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. En este contexto, sumado a la pandemia y a la inflación ha valorado que "hemos estado a la altura".

Para Mas, quedan "retos" pendientes por resolver. Por un lado, lograr la reforma del sistema de financiación. Una cuestión que ha calificado como "prioritaria", tanto para el Botànic como para el próximo Gobierno: "No tener tensiones de tesorería sería deseable no solo para el Botànic, sino para cualquier gobierno que entre". No solo la financiación, sino que ha lamentado que no se hayan recibido las transferencias que "el Gobierno central ha dejado de pagar" a la Comunidad Valenciana en materia dependencia. También ha destacado que otros de los "retos pendientes" son las reversiones públicas de los tres hospitales de Manises, Denia y Vinalopó y continuar ampliando el parque público de vivienda y la red pública de residencias para mayores.

Asimismo, el conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España, ha presentado el informe de la situación financiera de la Generalitat destacando que "hemos dejado las cuentas en orden" con un gasto social de récord y ha considerado que "lo he hecho lo mejor que he podido" y espera que el próximo conseller del PP "lo haga mejor".