Sin noticias de los programas electorales

A pocas semanas de las elecciones, todavía los partidos no han decidido lanzar los programas electorales a pesar de que estemos en las elecciones más reñidas de los últimos años.

Si usted se encuentra dentro del importante bloque de porcentaje de indecisos que no tienen claro su voto para las próximas elecciones autonómicas, debe de saber que, a día de hoy, no pueden consultar el programa electoral de ninguno de los partidos políticos más importantes que concurren a las elecciones autonómicas.

A cinco semanas vista de las elecciones, todavía los partidos no han decidido lanzar los programas electorales, y no están disponibles, a pesar de que probablemente estemos en las elecciones más reñidas de los últimos veinticinco años en la Comunitat Valenciana. Nada que ver con los últimos comicios autonómicos acontecidos en abril de 2019 en los que, con mayor antelación, estaban ya publicados.

En los últimos años existe una tendencia, cada vez mayor analizada en el ámbito de la sociología, donde las personas deciden su voto en el último momento. Por ello, los programas electorales donde los partidos indican las políticas públicas que quieren impulsar son fundamentales para afianzar el voto.

Hay muchas razones posibles por las que puede haber un aumento de los votantes indecisos, superior en la actualidad al 30%, en las elecciones y aquí se desgranan algunas de ellas.

La fragmentación del panorama político: En los últimos años, ha habido un aumento en el número de partidos políticos y una fragmentación en el panorama político español. Esto ha llevado a una mayor competencia y ha hecho que sea más difícil para los votantes tomar una decisión clara.

Los cambios en las cuestiones políticas: las cuestiones políticas que son importantes para los votantes también pueden cambiar con el tiempo. Algunos votantes pueden sentir que ninguno de los partidos existentes representa sus preocupaciones o intereses actuales.

La desconfianza hacia los partidos políticos: la corrupción y otros escándalos que han afectado a algunos partidos políticos en el pasado pueden haber llevado a una mayor desconfianza hacia los partidos políticos en general.

La polarización política: la polarización política puede llevar a que los votantes se sientan cada vez más alejados de ciertos partidos y, por lo tanto, indecisos sobre cómo votar.

Y en último lugar, el liderazgo. La marca personal de los candidatos políticos que concurren a las elecciones es un factor crítico. En la sociología política se ha demostrado que un candidato con un buen índice de conocimiento social y con una buena gestión pública, tiene una gran parte del camino para ganar unas elecciones. Por contra, los líderes políticos que no sean carismáticos y convincentes contribuyen a la indecisión de los votantes. Si los votantes no se sienten inspirados por ningún candidato, pueden ser menos propensos a votar por un partido en particular.

Estaremos expectantes a los programas electorales, si deciden publicarlo antes de las elecciones o prefieren esperar a los verdaderos programas resultantes de los pactos postelectorales y las coaliciones de gobierno que seguro tendremos en la Comunitat.