Ribó monta un ‘bautizo civil’ a 20 días de elecciones… que sólo piden 3 familias

El alcalde realiza la primera Ceremonia de Bienvenida a la Ciudadanía y la convierte en un acto más de campaña pese a las críticas de que los valencianos no demandan este servicio

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha protagonizado la puesta en marcha de una de sus últimas medidas más polémicas: los bautizos civiles en Valencia, nombrados como Ceremonia de Bienvenida a la Ciudadanía. A menos de 20 días de las elecciones municipales, Joan Ribó ha convertido esta ceremonia en un acto de precampaña más a sabiendas de la controversia que genera.

Pese a que no existe en la sociedad valenciana ningún clamor o reivindicación por celebrar estos bautizos civiles -Ribó ha reconocido que sólo hay tres solicitudes-, ni tampoco tienen ninguna validez legal, Joan Ribó, famoso por impulsar medidas que chocan con la tradición católica -de no ir nunca a actos de la Virgen pero sí del Ramadán o impulsar las Magas Republicanas en contraposición a los Reyes Magos-, ha decidido implantar estas ceremonias antes de que el 28M los valencianos decidan en las urnas si sigue o no de alcalde.

Con la música de La vida es bella al violín y poemas de Gloria Fuertes, el alcalde de Compromís ha celebrado la primera "bienvenida a la ciudadanía" que oficia el Ayuntamiento de Valencia para dar la bienvenida a Roc, de dos meses de vida, que se ha celebrado en el palacio de los jardines de Monforte donde también se hacen las bodas civiles.

"No es un bautizo sino un acto de recibimiento, de celebración y de explicar muy claramente todos los derechos que tienen los niños", ha explicado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, como justificación del acto. Ribó ha apuntado que sólo tienen tres solicitudes de ceremonia de bienvenida más, dato que deja en evidencia que su iniciativa no tiene demanda social, pese a que el alcalde lo defienda.