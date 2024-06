Superalimentos, ¿Ciencia o marketing?

El consumo de ciertos nutrientes reduce el riesgo de sufrir hipertensión arterial, de padecer enfermedades cardíacas, diabetes, de reducir las enfermedades crónicas.

¿Quién no ha escuchado alguna vez que los arándanos, la espinaca, la col rizada, el salmón y el pescado azul son alimentos beneficiosos cuyo consumo mejora la salud?, ¿y que alimentos de nombre exótico y desconocido como la maca, bayas de goji, moringa o lúcuma presentan asombrosas propiedades nutricionales?

Vamos a hablar de un grupo heterogéneo de alimentos caracterizado por aportar grandes beneficios al organismo. Las estrategias de marketing los etiquetan como superalimentos, etiqueta que usan como reclamo para mejorar sus ventas.

No hay duda que muchos de los alimentos que se incluyen en esta categoría son simples alimentos de un valor nutricional corriente, poco o nada extraordinario desde un punto de vista dietético, y que no presentan más excepcionalidad que la de ser una fruta exótica o una variedad arcaica de un cereal moderno. Pero que se incluyan como superalimentos alimentos comunes no implica que no

existan indudables superalimentos.

Los superalimentos no son un descubrimiento reciente. Forman parte de la dieta de distintas culturas desde hace milenios y han sido usados como herramienta nutricional para sanar el cuerpo, y por ello, deben ser considerados como medicina de la naturaleza. Se caracterizan por tener un contenido en nutrientes vitales muy superior al resto de alimentos. Concentran altos niveles de vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, compuestos antioxidantes, proteínas, grasas

saludables y aceites grasos esenciales, fibra y fitonutrientes, sustancias que protegen nuestro organismo y que ayudan a prevenir la enfermedad.

Investigaciones nutricionales han demostrado que el consumo de ciertos nutrientes reduce el riesgo de sufrir hipertensión arterial, de padecer enfermedades cardíacas, diabetes, de reducir las enfermedades crónicas, así como ciertos tipos de cáncer. Previenen las infecciones, ya que fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la nutrición celular, ayudan a depurar el cuerpo,

regulan el peso, potencian la sexualidad, mejoran la salud física y alargan la esperanza de vida.

Los frutos secos, las avellanas, nueces, almendras, pistachos... contienen grasas cardiosaludables que contribuyen a reducir el riesgo de cardiopatías

No existe un solo alimento que por sí mismo sea la panacea, que permita prevenir enfermedades y gozar de una buena salud. Los superalimentos aportan un plus de calidad nutricional, garantizando con sus nutrientes esenciales el óptimo funcionamiento de nuestro organismo. Están especialmente indicados para todo aquel que tiene necesidades nutricionales extras como gestantes, niños y adolescentes, ancianos, deportistas, no habiendo limitaciones por sexo o edad.

Por sus propiedades nutricionales destacan las bayas y frutos rojos, arándanos, fresas, moras, cerezas y frambuesas. Aportan alto contenido en antioxidantes y nutrientes esenciales. Las verduras de hoja verde y verduras crucíferas, como acelgas, espinacas, rábanos, zanahoria, remolacha, nabos, brócoli, col rizada, repollo y acelgas, son fuente de vitamina A y C, de fibra y fitonutrientes. El pescado azul, salmón, atún, caballa o sardinas son una magnifica fuente de ácidos grasos omega-3, que ayudan a prevenir las enfermedades del sistema cardiovascular.

Las legumbres proporcionan fibra, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, y son especialmente ricas en hierro, calcio y ácido fólico las alubias rojas, negras, garbanzos y lentejas, así como la soja y los guisantes. Los frutos secos, las avellanas, nueces, almendras, pistachos... contienen grasas cardiosaludables que contribuyen a reducir el riesgo de cardiopatías. Ricos en

vitaminas, especialmente vitamina B1, B2 y vitamina E, minerales como magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro, así como oligoelementos. Tienen un alto contenido en fibra y proteína vegetal. Son abundantes en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, entre las que destaca el ácido omega 6 (ácido linoleico), que protege el corazón y reduce el colesterol.

El aceite de oliva es una buena fuente de vitamina E, de polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados como el omega 9 (ácido oleico) y polinsaturados como el linoleico, grasas con propiedades cardioprotectoras. Los cereales aportan fibra soluble e insoluble, vitaminas del grupo B, minerales como el hierro, el calcio y el magnesio, aminoácidos y fitonutrientes. Cereales importantes por su valor nutritivo son la avena, trigo, centeno, quinua, arroz en sus distintas variedades,

y el amaranto, que sin ser un cereal se incluye en este grupo.

Otros superalimento son el ajo, cebolla, aguacate, té verde, cúrcuma, limón, ají picante, goji, cacao, jengibre, ginseng, equinacea, esquizandra, propóleo, jalea real, miel de abejas, linaza, noni, acai, zambroza, espirulina, kelp, wakame y hongo reishi.

(*) Experto en Salud y Medio Ambiente. Biólog