El polémico despido del jefe de cocina de Esclavas: me han tratado como un perro

“Me he dejado la piel, me han felicitado por mi trabajo y de repente la empresa de colectividades me despide de malas formas con una carta destructiva”, denuncia el jefe de cocina

Adrián trabajaba en una gran empresa de colectividades, encargada de llevar la cocina de varios colegios, y fue designado en noviembre al colegio Sagrado Corazón Esclavas de Valencia, un reto pues habían tenido varios problemas con la cocina. El nuevo jefe de cocina logró enderezar la situación y recibió varias felicitaciones por el trabajo hecho.

Sin embargo, helado se ha quedado cuando esta semana era llamado a las oficinas centrales de la empresa en Valencia y su encargada le comunicaba su despido con una carta en la que le acusan de una falta grave, de bajar su rendimiento y de tener un bajo nivel de implicación en su trabajo.

“Helado me he quedado, no sólo ya porque me despidan, sino por la forma de hacerlo, echando por tierra mi trabajo y mi profesionalidad con una carta de despido destructiva cuando en Navidad me estaban felicitando por todo el trabajo hecho al frente de la cocina del colegio”, indica Adrián.

Asimismo, la falta que la empresa ha usado como excusa asegura que se produjo porque no llegaron algunos pedidos de proveedores a tiempo, "ya que desde arriba la empresa me dio el menú del nuevo mes en vacaciones ya, fuera de tiempo, y yo además hice los pedidos pese a estar ya en vacaciones, y tuve que cambiar un día el menú al no llegar todos los pedidos"

“En el colegio no se creen lo que ha pasado, mis compañeras están indignadas con el trato que me han dado desde la empresa de colectividades y me han mostrado toda su solidaridad y apoyo”, indica el ex jefe de cocina, que añade que "tengo que dar las gracias a la administradora y a la directora del colegio Esclavas porque conmigo se han portado bien".

Además, explica que "me he dejado la piel en el colegio, preocupándome por lo niños, uno de ellos hasta me escribió una carta de agradecimiento, los profesores han hablado en todo momento bien de la comida destacando la calidad del servicio, he salvado a la empresa de varios problemas, he dado la cara ante los padres..."

"Incluso tuve que hacer frente al fallecimiento repentino de una cocinera y la baja de otra y sacamos el trabajo adelante, faltaban utensilios o una turmix y la comida salía pese a ello y pese a que lo pedía a la empresa una y otra vez, no me han pagado los tickets que asumí de mi bolsillo, y me prometieron una categoría profesional de jefe de dirección pero me pusieron como cocinero", continúa.

"En todos los colegios en los que estuve antes haciendo sustituciones la empresa me felicitó y hasta en uno me despidieron con aplausos... no merezco la forma en la que mi actual superiora en la empresa ha prescindido de mí”, concluye.