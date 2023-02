Mazón actualiza la bandera de la autoestima valenciana para liderar España

El líder de los populares destaca en Madrid que a la Comunidad Valenciana le falta un cambio de liderazgo para convertirse en la locomotora económica.

“No quiero hablar de la mala situación que vive en estos momentos la Comunitat Valenciana, al

contrario vengo hablar (en Madrid) en positivo de mi tierra, de todas las posibilidades que tiene para salir fortalecida de esta situación de crisis. Siempre hemos logrado superar los momentos más difíciles y hacerlo desde la unidad de todo un pueblo, el valenciano, que sabe que con trabajo y esfuerzo es posible”. Con las encuestas marcando que el PP volvería a ser el partido más votado, aunque ello no garantiza un cambio de Gobierno en la Generalitat, Carlos Mazón ha apretado el acelerador en las últimas semanas al tiempo que ha introducido nuevos elementos en su discurso para hacerlo más atractivo a sectores indecisos e incluso dirigido a votantes de izquierda que puede sentirse defraudados con la conflictos en el Botànic.

Un mensaje de autoestima y, al mismo tiempo, reivindicativo, presidió buena parte de la intervención del líder de los populares valencianos en el Club Siglo XXI de Madrid. “La bandera de mi tierra no se inclina ante nadie porque representa a un pueblo trabajador que sabe defender su identidad y que se siente muy orgulloso de los que somos". "Pero igual que nuestra bandera es la única del mundo y no se inclina ante nada ni ante nadie, no admite ni ninguneos, ni injusticias, ni abandonos, ni desprecios”. "Ninguneos" del gobierno Pedro Sánchez, que Mazón puso nombre: Agua y financiación. El recorte en el trasvase del Tajo al Segura y el incumplimiento esta legislatura en la reforma del modelo económico que asfixia las arcas valencianas.

Mazón lamentó que la Comunitat Valenciana ha perdido un puesto en la clasificación económica nacional, del tercer al cuarto puesto, tras ser superada por Andalucía. “Vengo a trasladarle las posibilidades de mi tierra, si quitamos algún tapón y perjuicio. Vengo hablar de las posibilidades que tiene Alicante, Valencia y Castellón y que se tienen que poner a funcionar con la puesta en marcha de medidas muy concretas en solo 3 meses. Porque somos una comunidad capaz de levantarse y ser locomotora de España, desde todos los ámbitos como la cultura, la economía o el turismo y no estar en el furgón de cola, como nos ha situado este Consell tripartito nacionalista de izquierdas", sentenció a modo de 'sí se puede'.

Para el aspirante a la Generalitat “el gran problema" valenciano es que sus actuales gobernantes "no creen en sus posibilidades. Están más pendientes de ser sucursales de otros que en posicionarnos y situarnos en el lugar que nos corresponde". Y en ese contexto de autoestima, remató: "Somos una tierra exportadora. No nos ha dado nunca nada miedo. Nuestros productos, el mármol, el turrón, el calzado, el textil, el azulejo, el vino, la uva, las naranjas… son nuestra mejor seña de identidad. Apostamos por la consolidación del Puerto de Valencia o la finalización del corredor mediterráneo”.

Promesa electoral y Francisco Camps

Tras defender su anunciada reforma fiscal, "creemos en la bajada de impuestos de manera activa”, Mazón lanzó un compromiso electoral para acabar con la burocracia: “Queremos atraer inversiones y empresas para crear empleo y para eso es muy importante que la administración sea ágil y por eso proponemos la responsabilidad patrimonial de la administración ante un retraso, la trazabilidad del expediente que el silencio administrativo sea positivo. Quiero una tierra que cuando otras bajen impuestos no critique ni demonice y que tenga una competencia sana."

Mazón tuvo palabras de apoyo y defensa, "aunque no les hace falta", matizó, dirigidas a Juan Roig y Vicente Boluda, tras la campaña orquestada por los principales dirigentes de Podemos, entre ellos la ministra Belarra.



“Tenemos que ponernos en marcha de una vez. No merecemos más el ninguneo de Sánchez en

temas fundamentales como es quitarnos el agua que necesita nuestra agricultura, la financiación

justa, las inversiones estratégicas o el apoyo a sectores fundamentales. Pero lo peor de todo esto

es que Puig calla, no reivindica, no pelea”. Esa fue la única alusión directa al actual presidente de la Generalitat. Del anterior jefe del Consell, Francisco Camps, también se refirió Mazón a preguntas de un periodista: ¿Volverá a recuperarlo si gana su último juicio? Y su contestación fue mucho más cálida de lo que venía siendo habitual. Tanto es así que llegó a apuntar que habla con Camps de forma habitual y que incluso le hace consultas apelando a su experiencia.

La portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, testigo de excepción, en la charla-coloquio, vaticinó que Mazón es uno de los políticos que "va a marcar la política española". Testigo de sus palabras el portavoz en el Senado y un nutrido número de diputados, senadores y empresarios.