Ribó invita a Yolanda Díaz a participar en su campaña y tensa más con Podemos

El alcalde quiere contar con la vicepresidenta después de que los podemitas le exigieran apoyo en Valencia: “todos saben, hasta los flamencos de la Albufera, que con Díaz me entiendo bien”

La presencia -o no- de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la campaña valenciana sigue siendo en principal tema de fricción en los partidos a la izquierda del PSOE. Después de que Podemos hiciera público que ha pedido a Yolanda Díaz hasta por escrito que les apoye en la campaña de Valencia, si puede ser con presencia en un acto, el alcalde y candidato de Compromís -fuerza que se juega los votos con los podemitas-, Joan Ribó, ha confesado que también ha invitado a la líder de Sumar a participar en su campaña.

En un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, Joan Ribó ha defendido las palabras de Yolanda Díaz, de que “es momento de sumar”, asegurando que trabaja "en esa dirección" y que coincide con la vicepresidenta en que "la política con mayúsculas es acordar".

"Todos saben, hasta los flamencos de la Albufera, que soy una persona que con Yolanda Díaz me entiendo muy bien", ha subrayado Joan Ribó por si alguien tenía dudas, dejando patente su buen feeling con la vicepresidenta a la que apoyó en persona en su presentación en Magariños y con la que ha mostrado conexión en sus visitas a Valencia en detrimento de los dirigentes locales y autonómicos de Podemos.

Sobre la pregunta del millón, si ha invitado a Yolanda Díaz a participar en la campaña electoral de Compromís, Joan Ribó ha respondido que “he invitado a todo el mundo y a ella también, aunque no sé si podrá venir”. El alcalde ha querido huir de la guerra en la izquierda por Sumar y ha añadido que “la campaña de Valencia es de Valencia y no quiero que sea en ningún momento campo de batalla de otras campañas”. Sin embargo, su invitación a Yolanda Díaz seguro que ha escocido en Podemos-EU, que temen que un apoyo de Yolanda Díaz a Compromís en campaña acabe por hundir sus expectativas electorales.

Joan Ribó además ha asegurado que su objetivo no es ser alcalde de Valencia, sino que la izquierda gane, e incluso ha dicho que sería vicealcalde si el PSOE obtuviera mejor resultado que Compromís. Además, el alcalde no ha revelado si estará cuatro años más o se irá antes como vaticinan algunas voces, pero sí ha apuntado que sabe que “tiene una edad y que no puede garantizar estar veinte años”.