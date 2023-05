Rodríguez contra el PSPV tras su absolución: "Tenía a Puig como buena persona"

Un día después de demostrar su inocencia en el caso Alquería, el alcalde de Ontinyent dispara contundentes críticas hacia la dirección del que fuera su partido por expulsarle.

Crece la tensión tras las últimas y duras críticas del alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, hacia la cúpula del PSPV. La gobernabilidad de los socialistas en la Diputación pende de un hilo, precisamente del voto de un diputado que maneja Rodríguez, quien se ha mostrado "dolido" y rencoroso con el que fuera su partido hasta que le expulsaron.

Hace cinco años la policía efectuó una aparatosa y mediática detención al entonces presidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, en su casa. Ahora que ha demostrado su inocencia en el caso Alquería tras cinco años de investigación por presuntos enchufes del partido en la empresa pública Divalterra, Rodríguez ha cargado contra la Fiscalía, la policía, el PSPV y disparando concrétamente hacia Ximo Puig en una entrevista en À Punt.

"El daño personal y psicológico ha sido muy grande y difícil de gestionar. Al final ves como pasas de ser una persona de prestigio a un apestado. La familia vilipendiada, la gente huye de ti", confiesa Rodríguez que se enfrentaba a ocho años de prisión. Aunque está "feliz", asevera que "la absolución no compensa el daño".

A la Fiscalía le reprocha que "si va a amargar la vida a 14 personas, debería estar seguro de qué busca". El expresidente socialista dice no comprender por qué se les detuvo y se procedió al registro de sus casas y teléfonos cuando "la documentación estaba colgada en la web de Divalterra".

Ha calificado la aparatosa detención de "cafre" y tampoco se explica "a qué se debía". "No sé si vieron narcos o tenían ganas de simularlo. No hacía falta que nos enviaran a los antidisturbios", ha criticado.

Sobre todo, el también alcalde de Ontinyent que ha revalidado la Alcaldía con su propio partido, La Vall Ens Uneix, ha descargado contra el PSPV. A su juicio, ya no hay "compañerismo en los partidos". Considera que le han "amargado la vida".

Preguntado por Ximo Puig que recientemente ha reafirmado su "correcta" actuación de expulsar a Rodríguez en el momento de su imputación en 2018, Rodríguez ha valorado que "Ximo Puig debe hacer una reflexión. Si los partidos no creen en la presunción de inocencia estamos perdidos". A su juicio, se precipitó su cese. "Entiendo que a la gente se le expulse en el momento de la apertura del juicio oral, no en una imputación". "He echado en falta el trato humano de decir puede que nos hayamos equivocado, que hayamos sido duros y no hacía falta", ha valorado Rodríguez en alusión a las declaraciones de Ximo Puig en las que aseguraba haber cumplido el protocolo del partido. "Eso habría dicho algo bueno de Ximo Puig. Le tenía por una buena persona y con esto lo dudo un poco". "Antes era súper amigo y ahora no me manda ni un mensaje de apoyo en lo personal", ha lamentado desvelando que "hasta ahora" no le ha enviado ningún mensaje personal "ni el secretario general ni el secretario de organización", José Muñoz.

Tras declararse inocente, Rodríguez tendría la posibilidad de volver al PSOE, aunque el expresidente no quiere hablar de "restitución" y carga contra la "falta de humanidad" del partido, "el demostrar que detrás de las siglas hay personas". "Echo en falta que se me trate como persona".

Al contrario, su postura parece distanciarse del PSOE y podría influir en los pactos en la Diputación de Valencia. Tras el daño "sufrido" podría estar en posición de reclamar una compensación situándose en una situación privilegiada para negociar, sobre todo teniendo en cuenta que su partido La Vall que ya ostenta seis alcaldías en municipios será quien incline la balanza a la derecha o a la izquierda en la institución. Sobre este asunto, Rodríguez ha sido prudente y esperará "al recuento oficial el día 2" para entonces "empezar a mantener conversaciones" con los partidos.