Alucinando: Así terminó Justin Anderson tras vivir su primera mascletá

La plantilla de Valencia Basket visitó el balcón municipal del cap i casal para disfrutar del espectáculo pirotécnico

La plantilla de Valencia Basket, junto a su entrenador Alex Mumbú, estuvieron presentes este pasado martes en el balcón del ayuntamiento del "Cap y Casal" para disfrutar del espectáculo pirotécnico que es la mascletá.

Uno de los que más disfrutaron de la cita fallera fue Justin Anderson. La última incorporación de la primera plantilla taronja "alucinó" del rugido de la pirotecnia Dragón de Villena.

🧨💥 Mascletà 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣



Y el día siguiente, ¡el primer equipo masculino también vibró con la mascletà desde la Plaza del Ayuntamiento!



¿Le habrá gustado a @JusAnderson1? 😁 pic.twitter.com/4tsEZPAIkE — Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 5, 2024

"Ha sido alucinante. Nunca había visto algo como esto. No hay nada que se pueda comparar, es algo increíble. Todavía lo estoy oyendo. Mis oídos siguen vibrando. No sabía si taparme las orejas, mis compañeros me decían que abriera la boca para que se me destaponaran los oídos", afirmaba Anderson.

Asimismo, todos los jugadores pudieron conocer a la corte de honor y las autoridades e inmortalizaron el momento con sus teléfonos móviles en un momento de respiro en el apretado calendario baloncestista.