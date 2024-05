PP-Vox tumban una moción del PSPV que exigía garantías a Lim con el Nou Mestalla

El equipo de gobierno considera que la moción de los socialistas contenía aspectos “contrarios a derecho” que, sin embargo, fueron enmendados por Compromís

En un nuevo episodio del lío jurídico que implica la finalización del Nou Mestalla, hoy, durante el pleno municipal, se ha debatido una moción presentada por el PSPV que pedía al Ayuntamiento que, durante el próximo mes de junio se aprobaran las fichas urbanísticas del Mestalla y Nou Mestalla, incluyendo una serie de condiciones y, por último, punto donde ha saltado la polémica, que se elaborara una auditoría externa, aprobada en la Comisión de Urbanismo del pasado mes de febrero, del coste del estadio para pedir al Lim esa cantidad como fianza. Sin embargo, esta moción no ha salido adelante ya que, el equipo de gobierno al completo, incluido Vox, que siempre se ha mostrado contrario a ceder nada al propietario del Valencia, al considerar que la exigencia de esta fianza era "contraria a derecho".



Este "informe jurídico", realizado a petición de la Alcaldía a la secretaria municipal, se ha dado a conocer 5 minutos antes de que se debatiera dicha moción, algo que ha cabreado bastante a PSPV y Compromís.



El informe recoge que “analizada la normativa valenciana vigente en materia de urbanismo, en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP) no encontramos norma alguna que faculte a la administración municipal para exigir al peticionario de una licencia de edificación en suelo urbano una fianza por el valor total de las obras, por lo que tal exigencia carece de cobertura jurídica en la vigente normativa urbanística” añadiendo que “… No existiendo norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia, y no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el VCF, SAD con el Ayuntamiento de València, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE.”



Sin embargo, este punto al que se han acogido los 13 concejales del PP para negar esta moción ha sido modificado por Compromís para que no hubiera ningún "reparo jurídico". A pesar de esto, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha afirmado que la "responsabilidad y el sentido común" exigían tumbar esta moción: “si hay algo que no merece la ciudad de Valencia, el Valencia Club de Fútbol y los valencianos es actuar frívola, irracional e irresponsablemente. El camino adecuado de los concejales es actuar desde la fortaleza del derecho, la unidad y yendo todos a una y con la determinación adecuada. A nuestro juicio ese es el camino para llegar a lo que merece esta ciudad”, afirmaba el responsable del área.



Tras finalizar el pleno, tanto el PSPV, como Compromís, se han mostrado muy críticos con la postura del gobierno local, a lo que consideran cómplices por no plantarse frente a Peter Lim y exigirle que "cumpla todos sus compromisos": "cuando había que elegir entre la ciudad y Peter Lim han optado por Peter Lim; ahora va todo abocado al 3 de agosto, que es lo que parece que quiere el PP, que Peter Lim ese día recupere todos los derechos urbanísticos sin ningún tipo de condición ni garantía económica y que gane mucho dinero hundiendo al club”, afirmaba el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan.



"Hoy hemos presenciado un espectáculo, no solo por jugar al juego de 'dónde está la pelotita' con informes que no ha hecho públicos hasta el último minuto, sino porque al final hemos sido incapaces de aunar en consensos que ya dábamos por hechos. No puede haber beneficios sin obligaciones. Nosotros entendemos que a la hora de hablar con Lim, es tan importante hablar de las fichas, como del convenio y la auditoria, no puede ser que se coja solo la parte positiva, sin lo que es verdaderamente importante para la ciudad que son los intereses que se deberían de defender desde las fuerzas políticas hoy aquí representadas", subrayaba el concejal de Compromís, Pere Fuset.

Vox veía con buenos ojos la moción, pero ha votado en contra

Por su parte, desde el Grupo Municipal de Vox, su portavoz, Juanma Badenas, quien siempre se ha mostrado contrario a dar cualquier beneficio a Peter Lim, ha afirmado que sus concejales han votado en contra de dicha moción, a pesar de verla como "interesante", al considerar que en un futuro Lim se podría acoger a que esta era "contraria a derecho". "No se puede dar ningún derecho urbanísitico a Peter Lim y menos cometer algún tipo de error jurídico que le de una oportunidad al Valencia, ya hemos visto como los equipos jurídicos de este señor se cogen a un clavo ardiendo para conseguir sus objetivos", sentenciaba el teniente de alcalde.