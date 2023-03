Vox carga contra PP: "Esos de la abstención no son de fiar"

El diputado en el Congreso y presidente de Vox Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha defendido que "hacía falta una moción de censura valiente, sin tapujos, encabezada por un candidato independiente que tenía como única misión, en caso de que triunfara, disolver inmediatamente Las Cortes y convocar elecciones generales". Así, ha asegurado, en referencia al PP, que "esos de la abstención no son de fiar".

En estos términos se ha pronunciado este domingo Gil Lázaro durante su intervención en el acto 'Cuida Lo Tuyo' celebrado en Valencia, donde han participado el fundador de Vox José Antonio Ortega Lara; el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, y el candidato a la Alcaldía de València, Juanma Badenas. También ha asistido el diputado por Asturias en el Congreso, José María Figaredo.

"Ya pasó la época de decir 'no me gusta esto de ese partido, pero es que no hay otro, lo tengo que votar'", pues "hoy hay una alternativa patriótica comprometida con valores inequívocos y se llama Vox", ha remarcado Gil Lázaro, al tiempo que ha reivindicado que "no hay excusas para la cobardía".

Igualmente, ha subrayado que "lo que hace falta es respeto a la ley y quien tiene la obligación de gobernar tiene que ser el primero en respetarla y en hacerla cumplir porque es la expresión de la voluntad popular".

Pedro Sanchez podrá llevarse 20 folios a una moción de censura.



Pero Compromís, Podem y el PSOE no llenarán ninguna página del gobierno valenciano a partir del #28M en la Comunidad Valenciana.



😂 @FloresJuberias responde a la izquierda en el #CuidaLoTuyo de @vox_es en Valencia. pic.twitter.com/t3XaEuz3OB — VOX Valencia (@VOX_Valencia) March 26, 2023

"Sed críticos"

Por su parte, Ortega Lara ha defendido que para "cuidar de lo tuyo" cada persona "tiene que cuidar de su dimensión espiritual" porque "es la que permite desarrollar la personalidad y las personas no son números que puedan eliminarse ni simples individuos colectivizados". "Sed críticos incluso con lo que os estoy diciendo", ha subrayado.

En esta línea, se ha dirigido a los jóvenes y les ha advertido que, "si se dejan llevar mansamente por la senda de los corderos, serán unas marionetas en manos de medios poderosos y políticos desaprensivos que los utilizarán para su propio interés".

El fundador de Vox ha destacado que el partido "cuida de las personas cuando apuesta por medidas provida, cuando defiende a la familia, cuando quiere enseñar a los jóvenes a construir relaciones afectivas estables".

Además, ha agregado que "cuida de España cuando defiende la unidad territorial frente a los desafíos, cuando denuncia abusos de poder que ha cometido el Gobierno con estados de alarma inconstitucionales, cuando pone de manifiesto los problemas que genera la inmigración ilegal", entre otros aspectos.

Respecto a las migraciones, ha instado a Europa y a España a "espabilar" porque si no "esta civilización será sustituida por otra con prácticas casi criminales y que está decidida a imponer su religión".

"No están aquí"

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Generalitat ha denunciado que los medios de comunicación "no están aquí" y "no han tenido tiempo de hablar sobre la manifestación de agricultores de este sábado".

"Más vale que vayamos asumiendo que en esta campaña electoral nuestro único medio de propaganda sois vosotros, como en el siglo XIX", ha remarcado Flores, quien ha resaltado que "toda la ciudadanía tiene la misma obligación política y moral de difundir el mensaje de Vox que quienes están en las listas electorales".

En esta línea se ha pronunciado igualmente Badenas, quien ha incidido en que la formación política "quiere devolver la libertad de los valencianos, que está secuestrada por unos soberbios morales". "Hemos de devolver la capacidad de decisión a los ciudadanos", ha afirmado.

"El día que menos nos demos cuenta solamente tendremos las tapas de la Constitución, pues solo Vox defiende su contenido, los demás solo defienden, si acaso, las tapas", ha criticado.

El candidato a la Alcaldía ha invitado a la ciudadanía a unirse a una "tarea colectiva" para "hacer una València mucho más abierta y bonita, sin arrogancia ni supremacismos morales y con vocación de servicio a España".