Mazón abre los fichajes fuertes de Cs al incorporar a su ex portavoz a su equipo

El líder del PPCV anuncia la incorporación de Ruth Merino a su equipo económico justo el mismo día que su sucesora en Ciudadanos se ve con Puig, y abre la puerta a los ‘fichajes gordos’

El pez ha picado en el anzuelo. La ex portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, ficha por el Partido Popular, como ya adelantó ESdiarioCV. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha presentado a su nuevo equipo económico en el que el fichaje estrella es la que hasta hace dos semanas era la cara visible de Ciudadanos en el parlamento valenciano.

Ruth Merino se despidió de Ciudadanos entre lágrimas el 12 de enero al discrepar con la nueva dirección de la formación naranja tras la refundación. En ese momento aseguró por activa y por pasiva que no continuaría en la política, sino que ese mismo que volvía a su antiguo puesto de trabajo en Hacienda.

Por su parte, Carlos Mazón ya quería a Ruth Merino en su equipo incluso antes de que esta dimitiera. La ex síndica de Ciudadanos reconoció el día de su dimisión que habían surgido “conversaciones de pasillo”. Fue al día siguiente cuando el presidente popular lanzó la propuesta pública ante los medios de comunicación en la sede del PPCV: “Ruth Merino tiene las puertas abiertas en el PP”.

Es en esa misma sede donde se ha presentado a la ex portavoz de Ciudadanos como miembro oficial del equipo económico del PPCV. Y justamente el mismo día en el que su sucesora en Ciudadanos, la nueva portavoz Mamen Peris, se reúne con Ximo Puig para intentar seducirle en su propósito de que abandone a sus socios y formen gobierno juntos, precisamente la nueva línea ideológica que Ruth Merino rechazó representar.

La incorporación de Ruth Merino abre la puerta a los fichajes gordos procedentes de Ciudadanos, tras fichajes en algunos municipios para ser candidatos del PP a las elecciones municipales. Ahora las miradas se giran hacia el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, que asegura que será el candidato de Cs pero entre bambalinas algunos señalan que podría recibir una oferta popular.

Por ahora, Ruth Merino ya ha abierto la puerta a incorporarse al PP y podría animar con ello a otros dirigentes naranjas a dar el mismo paso, con mayor éxito que la operación frustrada de Begoña Villacís en Madrid.

Mazón defiende el fichaje

Ruth Merino ha sido recibida en la sede del PP por el propio Carlos Mazón, la secretaria general María José Catalá, la senadora Salomé Pradas y los diputados Rubén Ibáñez y José Antonio Rovira. Mazón ha defendido la “alegría por la incorporación de Ruth Merino, una persona a la que siempre he admirado". "Le damos la bienvenida", ha subrayado.

Mazón ha destacado "su carácter liberal y extraordinaria preparación y experiencia y formación en este campo. Es un lujo poder contar con Ruth". El presidente popular además ha agradecido "el paso que da" y "demostrar que estamos en un proyecto abierto, avanzado, liberal, social y de rigor".

El equipo económico trabajará en una nueva reforma fiscal y medidas de aplicación inmediata. No es un programa electoral, sino "de gobierno", insiste Mazón. Incluso destaca que algunas tendrán efecto retroactivo desde el día 1 de enero para que afecte a la declaración de la Renta.

Merino: "Mazón me pidió aportar"

Ruth Merino, por su parte, ha explicado que "Mazón habló conmigo después de mi dimisión y me pidió aportar. Me lo pensé. Me voy a incorporar en breve, dispuesta a seguir peleando y al servicio de la gente desde este equipo económico”.

“Me va a ser muy fácil porque el programa fiscal del PP es liberal, y yo lo comparto al 99%. Me gusta la propuesta fiscal del PP. Van a ser medidas que harán que la vida de la gente mejore” ha subrayad el nuevo fichaje, indicando que “estamos avanzando en cosas peligrosas como la polarización, la división social y el señalamiento a quien piensa distinto. Es una pérdida de libertades. Estos son algunos de los motivos que me han llevado a colaborar con el PP y ese cambio político creo que tiene que venir desde el PP”.