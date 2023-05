Carlos Mazón presenta un Plan para "eliminar la burocracia innecesaria"

El candidato del PPCV responsabiliza a Ximo Puig por el recorte del Tajo-Segura al abstenerse en el Consejo Nacional del Agua.

El presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado hoy que “seremos la comunidad más ágil para poner en marcha iniciativas para los ciudadanos, las pymes y los autónomos, donde más fácil sea montar un negocio o hacer una reforma”.

Este anuncio lo ha realizado en la sede de la CEV en Valencia, donde ha presentado el plan SIMPLIFICA. acompañado por los presidentes de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

El presidente del PPCV ha detallado los principales puntos de este plan, “redactado contando con las propuestas de trabajadores, autónomos, empresarios y familias”, que tiene como objetivo “la reducción e incluso la eliminación de muchos trámites para que en tan solo un año se pueda mejorar entre 3 o 4 puntos la competitividad de la Comunitat Valenciana”.

Según ha explicado Mazón, “la Comunitat que nos merecemos es el territorio más fácil para poner en marcha iniciativas para los ciudadanos, pymes y autónomos y el plan Simplifica va a convertir al ciudadano o inversor en presunto inocente y no culpable, ya que el silencio administrativo tiene que ser siempre un Si”.

Entre las medidas que contempla este plan destaca la creación del Canal Empresa que, según ha concretado Carlos Mazón, “es una plataforma virtual, en la cual los empresarios y los autónomos de la Comunitat Valenciana, van a poder ver en tiempo real la trazabilidad de su expediente, en la mesa de qué funcionario o funcionaria está”.

Además, “permitirá que exista una interconexión entre todas las administraciones públicas para todos aquellos procedimientos administrativos que no dependan únicamente de una administración, esto es involucrando a ayuntamientos, Generalitat o a cualquier otra entidad”, ha explicado el candidato del PPCV.

Para Carlos Mazón, “la administración tiene que dejar de ser el principal problema de la sociedad por su falta de agilidad”. Por eso, uno de los puntos destacados por el candidato del PPCV a la Generalitat Valenciana ha sido el anuncio de una “auditoría para eliminar expedientes duplicados y dar seguridad jurídica para saber qué ley se le aplica a cada procedimiento”, para ello “promulgaremos una ley que aglutine todos los procedimientos”.

Otro de los aspectos subrayados por el presidente del PPCV ha sido el relativo a la agilización de la tramitación de licencias, “donde la declaración responsable será la norma y no la excepción, el silencio administrativo positivo también será la norma y se introducirá el criterio de la responsabilidad patrimonial de la administración ante los retrasos injustificados, ya que estos retrasos implican costes al ciudadano”. Además, con este plan “lograremos simplificar las licencias de actividad, agilizar y eliminar trámites innecesarios”, ha finalizado Carlos Mazón

Tajo-Segura

El también presidente de la Diputación de Alicante ha echado la culpa al 'president', Ximo Puig, del rechazo del Tribunal Supremo (TS) al recurso presentado por el Consell contra el "mayor hachazo" al trasvase Tajo-Segura. "Ha ocurrido lo que avisamos, nos han tumbado las primeras medidas cautelares", ha aseverado, y ha denunciado que Puig no haya querido aliarse con él para defender el agua.

Mazón Ha afeado al 'president' que recurriera los caudales ecológicos y no "el hachazo que ya estamos sufriendo" en el trasvase: "Nos han quitado la razón para el futuro". "¿Cómo puede ser que un presidente de la Generalitat ante el mayor hachazo se haya abstenido en el Consejo Nacional del Agua? ¿Por qué no da una explicación? ¿Por qué no ha querido sentarse conmigo para ir de la mano para defender nuestra tierra?", ha abundado.