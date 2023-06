Diputació celebra els 750 anys de la Cartoixa de Portaceli

Fundada en 1272 pel dominic fra Andreu Albalat, va ser adquirida en 1931 per la corporació provincial, que conserva el seu valuós llegat arquitectònic i artístic.

La Diputació se suma a la commemoració del 750 aniversari de la Cartoixa de Portaceli amb la seua participació en el congrés organitzat per la Universitat de València i les associacions culturals de les cartoixes de Portaceli i Valldecrist, amb la col·laboració dels ajuntaments de Serra i Altura. Sota la direcció dels historiadors Albert Ferrer, Francisco Fuster i Josep-Marí Gómez, la trobada repassa els huit segles de testimoniatge del monestir propietat de la Diputació.

El diputat de Patrimoni, Andreu Salom, ha intervingut en l'obertura d'un congrés que es prolongarà fins al dissabte 12 de novembre, i que inclou conferències, exposicions, publicacions i visites guiades a les cartoixes de Portaceli, Aracristi i Valldecrist. La Facultat de Geografia i Història ha acollit la primera jornada d'una trobada que “posa en valor una de les joies patrimonials del poble valencià”.

La Cartoixa de Portaceli va ser adquirida per la Diputació en 1931, i dotze anys després cedida als cartoixans “perquè l'ordre mantinguera l'ús per al qual es va fundar en 1272”. Així ho ha explicat en la seua intervenció Andreu Salom, qui ha destacat el valor arquitectònic i artístic de la cartoixa més antiga de la Península Ibèrica i les Balears, així com un dels monuments més rellevants que es conserven de temps de Jaume I, junt amb la Catedral de València.

El responsable provincial ha posat en relleu igualment el valor paisatgístic de l'entorn de Portaceli, en terme de Serra, que s'ha convertit en “una icona per a la societat valenciana en l'àmbit de l'oci, l'esport i la naturalesa”. La Diputació, a través de l'àrea de Patrimoni, s'encarrega de la conservació d'una construcció repleta d'elements de gran impacte tècnic, com l'aqüeducte del segle XV i el pont pel qual s'accedix al cenobi, així com un ampli catàleg de peces artístiques que romanen en el monestir, cas de les pintures al fresc, o custodiades per institucions com l'Arxiu Històric Nacional, l’Arxiu del Regne, el Museu de Belles arts i la Hispanic Society of America de Nova York.