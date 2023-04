Compromís amarga al PSPV la ‘ximopromesa’ de ampliar la Ciudad de las Ciencias

“Decimos claramente no, los recursos públicos están para otra cosa”, contestan los socios de Puig ante su anuncio para el complejo, recibiendo acusaciones de “estar copiando al PP”

En esta carrera preelectoral a dos meses escasos para ir a votar el 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha lanzado a una carrera de promesas y anuncios, desde más ayudas al alquiler o un nuevo hospital Arnau de Vilanova en Paterna. En esta lista de ‘ximopromesas’, una de las más llamativas ha sido la de ampliar la Ciudad de las Artes y las Ciencias en los 20.000 metros cuadrados que quedan de suelo

Un anuncio dentro de un giro en el PSPV-PSOE, el de reivindicar la Ciudad de las Artes y las Ciencias como propia y como proyecto socialista -con la excusa de que la primera idea fue de la época de Joan Lerma- frente a la imagen de que el complejo es un legado del PP, quien lo construyó y puso en marcha a lo largo de sus 20 años de gobierno en la Generalitat.

Sin embargo, quizá por esa asociación que a veces se hace con los gobiernos del PP, a los socios de Ximo Puig en general y a Compromís en particular les ha sentado muy mal esta ‘ximopromesa’ y se han lanzado en tromba a amargar el deseo del presidente de ampliar el complejo si hay un tercer Botànic.

Las contestaciones a los dirigentes del PSPV, con acusaciones de “copiar al PP”, han sido constantes. “Claramente decimos no a usar recursos públicos en ampliar la Ciudad de las Artes y las Ciencias” expresan los dirigentes de Compromís a los socialistas, que tachan a Puig de “idea faraónica de los tiempos del PP” o “políticas del pasado”.

El secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, dejaba clara la postura de Compromís: “no, no necesitamos ampliar la Ciudad de las Ciencias. Somos una comunidad infrafinanciada y con muchas necesidades todavía en materia de infraestructuras como centros sanitarios y educativos, vivienda pública, etc. Los recursos son limitados y cada decisión de inversión tiene un coste de oportunidad”. hacer pedagogía con Compromís.