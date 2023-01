Las bodegas catalanas vuelven a boicotear el Cava de Requena (otra vez)

El Consejo Regulador del Cava, controlado por Cataluña, recurre la sentencia que avala la denominación Cava de Requena. AVA se pregunta si “acaso hay razones económicas” detrás

Las bodegas catalanas siguen en su empeño de boicotear la denominación de Cava de Requena para los espumosos fabricados en tierras valencianas. El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, controlado por los catalanes, ha decidido impugnar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avala el uso del término 'Cava de Requena'. Esta decisión contó con el voto en contra del vocal de los productores valencianos y extremeños, Fernando Medina, y con dos abstenciones del sector productor.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), se ha criticado "duramente" a los representantes de la DO Cava porque, "aunque estén en su legítimo derecho de recurrir al Tribunal Supremo, el fallo del TSJM dejó en evidencia que el nombre Cava de Requena no entraña ni el más mínimo indicio de confusión al consumidor respecto a la DO Utiel-Requena", la excusa que usan las bodegas catalanas para boicotear el Cava de Requena.

AVA-Asaja ha hecho hincapié en que "siempre ha habido una coexistencia pacífica entre ambas denominaciones" y afirma que "si el argumento de la confusión fuera cierto, las bodegas catalanas no estarían perjudicadas, por eso no se entiende que insistan en ello".

"¿Acaso puede haber otra razón de índole económica o comercial que les moleste?", se han preguntado desde AVA sobre las intenciones de las bodegas catalanas. AVA solicita al Pleno de la DO Cava que no tramite dicho recurso y conceda a Requena la "libertad de decisión a la hora de escoger su propia denominación, de la misma manera que han tenido las otras áreas incluidas en esta figura de calidad".

"Defender el nombre Cava de Requena es pelear por nuestra identidad y por nuestra economía, ya que los consumidores nacionales y europeos aprecian cada vez más las bondades del cava valenciano y, si pueden encontrarlo claramente en la etiqueta, contribuirá a aumentar su consumo". "Todo el mundo nos conoce como Cava de Requena y es la definición que apoyamos por unanimidad el sector vitivinícola y las administraciones locales y autonómicas", ha subrayado AVA.