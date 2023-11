Barrera desquicia a Compromís citando a los catalanistas que pierden la paguita

El vicepresidente de la Generalitat presume de quitar el dinero al catalanismo y sus principales figuras, y hasta vacila: “si ACPV organiza novilladas, le daremos subvención”

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha expuesto en Les Corts el presupuesto de su departamento y de paso ha dejado varios recados que han desquiciado a Compromís, recordándoles que el nuevo gobierno de Carlos Mazón cierra el grifo a las subvenciones al catalanismo que implantó el Botànic.

Vicente Barrera directamente vacilaba y enumeraba a Compromís las entidades catalanistas que se van a quedar sin dinero de la Generalitat, señalando que “se han olvidado decir que al Espai Fuster le hemos quitado el cien por cien y se queda con cero euros, que al Institut de Estudis Comarcales del País Valencià se queda con cero euros, como el Instititut Carles Salvador y no me olvido de la Cátedra Vicent Andrès Estellés, que el Botànic regó con 50.000 euros, no me olvido y no me escondo”.

El vicepresidente de la Generalitat hasta ha bromeado para desesperación de Compromís y PSPV-PSOE, que le han dedicado todo tipo de improperios, señalando que “si Acció Cultural del País Valencià me organiza novilladas, pues el año que viene le daremos la subvención a ellos”, por las críticas de subvenciones a la tauromaquia.

Estas declaraciones de Vicente Barrera han provocado la ira de Compromís y de su entorno, que creen en su visión reducida que la cultura valenciana se reduce a Joan Fuster y Vicent Andrés Estellés, dos de los damnificados sin dinero para su obra, pero olvidan una cosa: que el votante del PP y Vox aplaude el fin de las subvenciones a los chiringuitos catalanistas, un asunto que denunciaron cuando gobernaba el Botànic y que prometieron en campaña. Vicente Barrera sólo cumple con lo que votaron en su mayoría los valencianos, mal que le pese a Compromís y su entramado de asociaciones catalanistas.