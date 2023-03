Arquillos: "Puig va a romper un pacto si renueva los órganos estatutarios"

El miembro de la Mesa de Les Corts prevé que se habiliten dos plenos para llevar a cabo la renovación de los mandatos caducados.

En la recta final de esta legislatura a los grupos parlamentarios se les queda en el tintero la renovación de los órganos estatutarios que permanecen caducados desde hace meses. Tras los cruces de acusaciones entre PP y PSPV de "bloquear" la renovación de los mismos, el presidente de la Generalitat estaría negociando con Ciudadanos para dejar fuera de la ecuación al PP.

Al respecto, Luis Arquillos, diputado de Ciudadanos y miembro de la Mesa de Les Corts Valencianes afirma en una entrevista en ESdiario que "la intención por parte de Ximo Puig" será renovarlos antes de las elecciones para asegurarse los miembros afines, pero Arquillos recuerda que si la lleva adelante la reforma "va a romper un pacto no escrito de caballeros que existía entre las fuerzas mayoritarias".

🎙️Luis Arquillos: "Ximo Puig va a romper un pacto no escrito si renueva los órganos estatutarios"



👉El miembro de la Mesa de Les Corts prevé que se habiliten dos plenos para llevar a cabo la renovación de los mandatos caducados. pic.twitter.com/OYaZrxBASO — ESdiario CV (@ESdiarioCV) March 9, 2023

"Que lo vaya a hacer o no dependerá del número de votos", añade el diputado. En última instancia depende de Ciudadanos, pues cabe recordar que para la renovación de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Valenciano de Transparencia y el Consejo Jurídico Consultivo -en el que PP acusa a Compromís de romper el reglamento al imponer a su candidato- son necesarios el voto a favor de 60 diputados. El tripartito de PSOE, Compromís y Unidas Podemos suma 52 diputados, por lo que, como ha adelantado Arquillos se estaría negociando con Ciudadanos, siempre que no se produzcan rebeldías internas. Eso sí, para llevar a cabo la renovación de estos mandatos caducos, "sin duda alguna no le queda más remedio que convocar dos plenos" en lugar de uno escoba como estaba previsto.