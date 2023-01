Puig plantará a los regantes ante el ministerio en su lucha por el Tajo-Segura

A diferencia del presidente de Murcia, el presidente de la Generalitat no asistirá a la concentración en Madrid en defensa del trasvase y sopesa mandar a la consellera de Agricultura

El próximo miércoles 11 de enero en Madrid, ante el ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera hay prevista una concentración de regantes, agricultores y sociedad civil para defender el trasvase Tajo-Segura frente a los planes del Gobierno que suponen una nueva estocada al trasvase.

Una concentración a la que se espera que acudan numerosos representantes políticos y a la que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ya ha anunciado su presencia. Sin embargo, salvo cambio poco probable de última hora, habrá una ausencia sonada: la del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Ximo Puig, que ha anunciado que presenta alegaciones al Consejo de Estado en contra del plan de la cuenca del Tajo y de la desaparición de la disposición en la que le garantizaron a Puig revisar en 2025 antes de acometer recortes de caudal, declaraciones que le valieron el rapapolvo del propio Gobierno que le acusó de “defender el interés particular y no el general”, no estará sin embargo ante el ministerio respaldando a lo regantes en una ausencia que no se entiende, más cuando sí asiste su homólogo de Murcia, con el que comparte la misma batalla.

En lugar de Puig la Generalitat baraja mandar a la concentración a la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, de Compromís, lo que supone que los valencianos no contarán con su máximo representante a diferencia de los murcianos, gesto que irrita a los regantes de Alicante que consideran que Puig no se atreve a alzar la voz lo necesario contra el Gobierno por ser de su mismo partido, el PSOE, pese a que las intenciones del Ejecutivo perjudican los propios intereses electorales de los socialistas valencianos.

No es la primera vez que Ximo Puig rehúye una manifestación clave. Tampoco estuvo en la concentración de Alicante para pedir más inversiones en los presupuestos del Estado o para exigir la reforma de la financiación autonómica. Desde la Generalitat se justifica que el presidente “no participa en movilizaciones”... Pero será desde que gobierna Pedro Sánchez, porque Puig sí estuvo en manifestaciones que reivindicaban al Gobierno, en temas como la financiación, cuando éste lo presidía Mariano Rajoy.