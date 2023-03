Galiana deja en evidencia la dictadura en Compromís: “deciden entre siete”

“Entré en un partido que hacía primarias y ahora la lista la hacen entre siete. Para acabar de 33, me voy antes”, confiesa el concejal de Cultura Festiva y presidente de JCF

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, responsable de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, está despedida. Dejará ahora sus delegaciones que vuelven a Pere Fuset -pese a quedar sólo dos meses para elecciones- y como ya anunció él, no seguirá de concejal tras las elecciones del 28 de mayo.

Pero en su despedida Carlos Galiana está dejando varias perlas que explican su decisión de no seguir de concejal y muestran el comportamiento interno de Compromís, una formación que siempre presume de sus procesos participativos y de dar voz a la militancia.

Sin embargo, Carlos Galiana ha considerado en una entrevista en À Punt que "me incorporé a un partido donde las listas se elegían en primarias y ahora se han hecho entre siete personas”, un dardo en toda regla a sus compañeros, de los que ha dicho que “no me tiraron, me marcho yo, porque para que me coloquen en el puesto 33, pues opté por marcharme”.