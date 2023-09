Mazón pedirá a la AVL que "represente a todo el mundo"

El la reunión de este próximo lunes el president de la Generalitat solicitará a Verònica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que "abran los brazos" para dictar normas.

El próximo lunes, 18 de septiembre, el president de la Generalitat, Carlos Mazón y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, mantendrán una reunión, a petición del Jefe del Consell, para abordar las diferentes polémicas lingüísticas que han marcado la actualidad estos primero meses de legislatura. Mazón, respeta que la AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) dicte las normas del valenciano, sin embargo, pedirá a la academia que sea un poco más 'flexibles' y esté dispuesta a 'abrir los brazo' para representar a todo el mundo.

"Los gestos siempre son buenos, pero no hay que hacerlos un día ni dos, hay que hacerlos permanentemente y con todos los que en cualquier momento, frente a cualquier entidad o administración, puedan sentir que no se les está representando bien", ha asegurado en declaraciones a los medios este sábado en Xirivella (Valencia).

Mazón insiste que las administraciones públicas tienen "la obligación" y deben de tener "la devoción" de "representar a todo el mundo". "Desde esa vocación se enmarca esta reunión", ha apuntado.

Además, el 'president' de la Generalitat ha pedido "no olvidar jamás" que las instituciones "no solamente estamos para dictar normas", sino también para "abrir los brazos" para que "todos se sientan representados y cercanos a las instituciones, y no alejados".

Por último, se ha mostrado convencido de que tanto la Generalitat como la Acadèmia Valenciana de la Llengua podrán "avanzar siempre" en esa dirección. "Creo que es un objetivo que todos compartimos", ha añadido.

Polémica nacida por un tweet de la Conselleria de Agricultura

La reunión se produce después de que algunos miembros del Consell cuestionara la autoridad de la academia sobre el valenciano, polémica generada por un tweet de la Conselleria de Agricultura, responsabilidad de Vox, en el que se utilizaban las Normas del Puig.

Las declaraciones de José Antonio Rovira, conseller de Educación, provocaron una reacción inmediata de la AVL donde advertía del peligro que supone cuestiona su autoridad. "poner en duda la misma AVL y su normativa lingüística, así como pretender reavivar un conflicto que se ha demostrado socialmente estéril y artificial, incide negativamente en la vertebración lingüística, cultural y social de nuestro pueblo". Además, a juicio de la entidad, supone "poner en peligro todo el sector cultural y educativo" y los ámbitos de uso del valenciano.