Cs propone que el Ayuntamiento acabe el Nuevo Mestalla y lo alquile al Valencia

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, ha puesto ejemplos como el de Bilbao y el nuevo San Mamés que permitirían desbloquear la situación del estadio.

Tras más de 14 años estancadas, las obras del nuevo Mestalla no avanza, y tampoco hay noticias positivas que indiquen que se vayan a reanudar. A pesar de que hace unos meses parecía que club y ayuntamiento acercaban posturas sobre como iba a ser el nuevo estadio, recordemos que el Valencia debe de cumplir una serie de requisitos impuestos por el consistorio, la situación se ha vuelto a enfriar y lo que queda es un gran esqueleto de cemento en una de las entradas de la ciudad.

Por este motivo y coincidiendo con el anuncio que la semana pasada hizo el Ayuntamiento de Málaga, el cual anunciaba que se iba a hacer cargo de la construcción de un nuevo estadio para la ciudad, Fernando Giner, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valencia, ha propuesto que sea el consistorio el que se haga cargo del coste final de las obras con tal de desbloquear una situación que perjudica tremendamente a la ciudad.

"De entrada, el objetivo es un estadio municipal para poder acabar las obras y ponerle fin a la vergüenza del esqueleto que tenemos en Cortes Valencianas. Y luego, se buscaría la fórmula para revertirlo al valencianismo. Pero lo que está claro es que no podemos permitir que la situación se alargue ni un segundo más", ha indicado en un comunicado.

En esta línea, ha expresado su deseo de que el Ayuntamiento "llegue a un acuerdo con el club por las obras que ya se han hecho y el resto de los activos urbanísticos implicados en la construcción del nuevo Mestalla y que, a partir de todo eso, se llegue a un acuerdo justo sobre el precio del alquiler, de manera que el estadio acabe revirtiendo al valencianismo aunque, de entrada, tenga una participación municipal", ha señalado.

"Es muy sencillo, nosotros acabamos el estadio y lo vamos arrendando, como ya ha pasado en otros sitios de España", ha explicado y ha puesto como ejemplo el caso de Bilbao y San Mamés. "De este modo, también nos aseguramos de que la obra cuenta con todas las condiciones de calidad que merece Valencia, desde las 70.000 plazas hasta el polideportivo de Benicalap y los demás servicios que también se podrán conveniar para su uso", ha detallado.

Falta información de las reuniones entre el Ayuntamiento y el Valencia C.F.

Giner ha explicado que el equipo de gobierno no ha abierto todavía un expediente en el que ir subiendo todas las nuevas actualizaciones de acuerdos y reuniones con el Valencia C.F. "No sabemos ya si es que tienen algo que ocultar o es que simplemente no han avanzado tanto como quieren decir", ha denunciado, y ha lamentado el "secuestro" de información "con intención de un beneficio político por parte de Compromís y PSPV".

A su juicio, "lo que no puede ser es que ellos se reúnan con el Valencia C.F., tengan negociaciones, y ni la oposición ni la sociedad podamos acceder a esa información", ha denunciado, al tiempo que ha criticado que ni siquiera PSPV y Compromís son capaces de ponerse de acuerdo. Para Giner, la situación es "un caos absoluto que lo que requiere es soluciones valientes".