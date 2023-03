Igualdad "colaboró" con la Fiscalía para quitarle los hijos a la menor abusada

La consellera de Igualdad asegura que se han dado "conversaciones oficiosas" con la Fiscalía pese a que se desentienden del proceso.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha asegurado que la comisión técnica de protección actuó de forma conjunta con la Fiscalía de Menores a la hora de quitarle los hijos a Teresa T.M, la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra.

La Fiscalía Provincial de Valencia, que investiga el caso, se ha desentendido de la decisión de la Conselleria de asumir la tutela de los menores. De forma inusual, envió este jueves un comunicado afirmando que la competencia para declarar una situación de desamparo y asumir la tutela de menores es “únicamente y exclusiva de la Generalitat Valenciana”.

No obstante, Aitana Mas ha asegurado que "en todos los casos colaboramos con la Fiscalía de Menores y lo acordamos de manera oficial y oficiosa". Además, la vicepresidenta recuerda que en el caso concreto de la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra, "la Fiscalía se ha preocupado especialmente y por eso no hacemos un paso sin consultar con la Fiscalía". Eso sí, ha aclarado que "la decisión la toma la Generalitat y la comisión de protección". "Eso no significa que no haya habido conversaciones oficiosas", ha aclarado.