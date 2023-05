Feijóo destaca la “inyección de autoestima y ambición” tras la Plaza de Toros

“Vengo a certificar que el mitin del PP en Valencia marca un antes y un después en nuestras expectativas”, destaca el dirigente del PP, que pide no desperdiciar ni un voto

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sabe perfectamente que la gran batalla electoral del 28 de mayo se juega en Valencia y ha vuelto a sólo 24 horas de cerrar la campaña, y a tres días de ir a las urnas, y tras el llenazo protagonizado el domingo pasado en la Plaza de Toros de Valencia que le sirvió al PP para lanzar un mensaje de fortaleza.

En una visita a la Fundación Bancaja entre cuadros de Joaquín Sorolla, Feijóo, junto al candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, y al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha mostrado la "gratitud" por el mitin de la Plaza de Toros: “todos los presidentes con los que he hablado me mandan un mensaje de gratitud al PPCV por ese acto de recuperación de la autoestima y esa ambición por ganar los ayuntamientos y la Generalitat”.

Por ello, Alberto Núñez Feijóo ha llamado así a “no desaprovechar la responsabilidad histórica” y ha prometido “luchar porque no haya ni un solo voto que no vaya al PP. No hemos ganado nada y sería triste después de todo el camino”, “sería como no traspasar el Pórtico de la Gloria al contemplar la Catedral de Santiago”, ha ironizado.

En clave valenciana, Feijóo, que ha señalado que “sería un honor volver a Valencia y poder dirigirse a Mazón y a Catalá como presidente y alcaldesa”, ha recordado que “la financiación con la Comunitat Valenciana no es justa y la política hídrica la ha discriminado, y las infraestructuras ferroviarias no han sido acordes con su peso en el conjunto económico y poblacional de España”.

En clave anecdótica, Feijóo ha desvelado que le mandó un mensaje a Mazón por Whatsapp diciéndole que “me da la sensación de que no te van a dejar mucho dinero cuando llegues”, a lo que Mazón respondió “a partir de diciembre hablaré contigo y me dices”. “A eso le llamo yo tener un presidente optimista”, ha ironizado Feijóo.

Concentrar el voto en el PP

Carlos Mazón, por su parte, ha indicado que "estoy deseando que llegue el lunes para ponerme a trabajar por la Comunitat Valenciana", pero ha advertido que para eso "hace falta que el domingo cristalice el cambio". "Me dirijo a todas las personas que sienten que necesitan y merecen ya un cambio: quiero decirles que el proyecto de cambio en la Comunidad Valenciana se llama PP", ha subrayado.

María José Catalá, por su parte, se ha dirigido, como hizo Feijóo en la Plaza de Toros, “a todos los que puedan votarnos, no sólo a los votantes del PP, a todos los votantes de otros partidos, de Ciudadanos, de Vox, a todos los que están desencantados con el sanchismo, a todos los que han visto que lo de Compromís no era lo que se prometía”.

“Es necesario concentrar el voto en el PP porque la ciudad está por encima de todo, que hay que pensar primero en Valencia y luego en añoranzas y melancolías, que es momento del PP, que el único que garantiza el cambio”, ha aseverado.