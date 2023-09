Desmontando bulos del valenciano en las zonas castellanohablantes

No, no se ha eliminado el valenciano como asignatura, sólo la imposición de Compromís de dar las troncales en esta lengua, algo que reclamaban por cierto los padres y alumnos

“Educación suprime la enseñanza en valenciano de las zonas castellanohablantes”, es uno de los titulares que están circulando, especialmente entre los dirigentes de izquierda, para criticar la decisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, que realizará una modificación de la Ley de Plurilingüismo a través de la Ley de Acompañamiento de 2024 para dar marcha atrás a una de las medidas más polémicas que hizo Compromís en Educación.

Hasta el ex presidente Ximo Puig acusaba al PP de “destruir, vetar, suprimir. En 144 municipios, eliminado el valenciano. Quitan oportunidades de saber y de trabajo. Es odio. Autoodio”. Sin embargo, esto no es verdad, porque la enseñanza en valenciano no desaparece de estos municipios, sino que se vuelve a la situación anterior al gobierno del Botànic.

Lo que el conseller Rovira va a eliminar es la obligatoriedad, introducida por Compromís, de que se tenga que estudiar un 25% de las materias troncales en valenciano en las zonas castellanohablantes aunque fueras a línea en castellano. Es decir, el Botànic impuso que se dieran dos troncales en valenciano y los alumnos debían dar matemáticas o historia en valenciano pese a que en su zona se habla cien por cien en castellano.

Esta imposición, que generó por cierto gran movilización en las zonas castellanohablantes, es la que se suprime. Pero no la asignatura de valenciano como tal. Los alumnos seguirán como antes del Botànic, conociendo el valenciano en la asignatura de lengua valenciana pero sin dar troncales en esta lengua.

La medida se adopta tras las críticas de padres y alumnos y la imposición de Compromís. Desde Educación defienden que “no tenía sentido dar valenciano y no examinarte -están exentos de ello- y en cambio que te dieran dos troncales como matemáticas o historia relevantes en valenciano y de las que sí te examinabas”.

Así que el valenciano no desaparece, sólo su imposición en las asignaturas troncales. Esta decisión en las zonas castellanohablantes ha generado la crítica del PSPV y sobre todo de Compromís, pero es precisamente en estas áreas -como la Vega Baja o el Alto Palancia- donde el PP obtiene gran resultado electoral y en cambio Compromís es marginal o inexistente con este discurso.