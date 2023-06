Compromís impone su nombre en el acuerdo de Sumar… y deja la pelota a Podemos

La coalición se llamará ‘Compromís-Sumar: Sumem per guanyar’, anteponiéndose a la marca de Yolanda Díaz e ignorando a Podemos, que debe decidir en horas si se integra

Lo que era una evidencia desde hace semanas, que Compromís y el Sumar de Yolanda Díaz irán juntos a las elecciones generales, es por fin una realidad sobre el papel. Los nacionalistas han anunciado el acuerdo y el nombre que llevará la papeleta: Compromís-Sumar: Sumem per guanyar. Un nombre que encierra mucho significado, pues Compromís impone su marca por delante de Sumar -algo que no se ha dado en otro territorio- e ignora la marca Podemos, aún pendiente de decidir si se integra o no.

Con este acuerdo, Compromís se asegura además el control de las listas electorales, el principal motivo de disputa con Podemos, con el 1 y 2 por Valencia, el 2 y el 4 por Alicante y el 2 por Castellón, con el 1 acordado entre Compromís y Sumar. Ahora, la pelota está el tejado de Podemos, de si llega a un pacto con esta situación o va por libre, sabiendo que en puesto de salida sólo puede tener el 1 por Alicante.

Precisamente, la Comunitat Valenciana se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo global entre Podemos y Sumar, llegando a plantear los podemitas ir por libre en territorio valenciano, una posibilidad que desde Sumar no quieran.

El todavía alcalde de Valencia y perdedor el 28M, Joan Ribó, uno de los principales defensores del pacto con Yolanda Díaz -ambos se han apoyado mutuamente- se ha mostrado "profundamente satisfecho" por el acuerdo entre Compromís y Sumar para confluir en las elecciones generales del 23J esté "encarrilado" y vaya a llegar "a buen puerto" este viernes, a unas horas del cierre del plazo para registrar coaliciones.