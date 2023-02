Las ITV ven "imposible" que la Generalitat cumpla los plazos para la reversión

Desde AECOVA-ITV denuncian que la administración no ha realizado ningún inventario, no ha negociado con los Ayuntamientos por los arrendamientos de los suelos ni ha construido la ITV piloto.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) solicita, previa reunión urgente con las partes involucradas, la modificación de la fecha prevista para la reversión, que está fijada para el próximo 23 de febrero en algunas estaciones y, en otras, el 3 de marzo. Desde la entidad señalan que la empresa pública no cuenta actualmente con la capacidad ni los medios para hacerse cargo de la prestación de este servicio tan esencial y, además, critican la falta de comunicación y la inexistencia de una hoja de ruta factible que permita culminar este proceso de manera adecuada.

Desde la asociación abogan por una transición, sí, pero tranquila para tener las garantías legales que favorezca un correcto funcionamiento y que evite el caos y el colapso que se prevé en las próximas semanas. En AECOVA creen que esto, a día de hoy, no es posible por la falta de recursos de la Generalitat, tanto a nivel técnico, como humano.

Imposibilidad técnica y organizativa

Desde la entidad destacan que la empresa pública no ha realizado los pasos a seguir para llevar a cabo la reversión de manera correcta. Actualmente, la Administración cuenta únicamente con un trabajador, su director general.

Además, la Generalitat no ha realizado ningún inventario de los bienes sujetos a la reversión, el cual es necesario porque la Administración debe justificar que no se apodera de más bienes de los que están especificados por contrato. Del mismo modo, no ha puesto en marcha un servicio de riesgos laborales, ni se han sometido auditoría de riesgos laborales, la cual es obligatoria.

Tampoco se ha emprendido ninguna negociación con ayuntamientos afectados por el arrendamiento de suelo y no se ha presentado un cálculo de las amortizaciones pendientes y abono de estas a la empresa concesionaria correspondiente.

En cuanto a la formación del personal, la hoja de ruta del Consell conocida hasta la fecha, preveía la construcción de una ITV piloto en Torrent, que sería la base para la formación de personal previa a la reversión; y para la formación de grupos y equipos operativos para asistir técnicamente los trabajos de reversión en cada estación de ITV preexistente. También se contemplaba la inclusión en los pliegos de licitación de todos los contratos de suministros de gestión de una cláusula de obligatoriedad de la citada formación de equipos. No obstante, desde AECOVA lamentan que ninguna de estas cuestiones se ha realizado.

Imposibilidad de Recursos Humanos

AECOVA destaca que tampoco se ha elaborado un convenio colectivo que consideran "necesario", dado que en la actualidad existen hasta seis convenios de empresa que hay que unificar. Para ello y, en paralelo, apuntan a que tendría que haberse realizado una serie "ineludible" de actuaciones, como el análisis individual del personal, la definición de la correspondencia o equivalencia de cada puesto, los criterios de selección, así como haberse concretado la masa salarial y la relación de puestos de trabajo para poder ser asumidos en la nueva mercantil.

Desde las ITV señalan y recuerdan que no se pueden subrogar los contratos que tienen los actuales concesionarios, a pesar de la Resolución que consideran “manifiestamente ilegal” de la Conselleria. Además, no se han realizado los trámites administrativos necesarios para contratar, aunque fuese por urgencia, los elementos indispensables para que la operativa de las estaciones funcione, como por ejemplo seguros, mantenimiento de maquinaria de inspección, servicio de cita previa con software propio, suministros de luz o agua, etc.

Todos estos datos demuestran que la decisión de la Generalitat ha sido precipitada, ya que el proceso de reversión no se ha realizado correctamente y puede terminar en un caos donde los más perjudicados serán los ciudadanos. Desde la entidad están a disposición de dialogar y acordar, tal y como siempre han manifestado. Por eso, solicitan el aplazamiento de la fecha de reversión para hacerlo de manera tranquila y adecuada.