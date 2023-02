El PP de Mazón mete presión a Puig con el caso Azud y la ley del sólo sí es sí

Los populares, dispuestos a aceptar cualquier comparecencia si se activa ya la comisión de investigación, y se movilizarán el sábado bajo el lema ‘Dimite sí o sí’ contra la ley de Montero

El PPCV de Carlos Mazón ha salido de la Intermunicipal celebrada en Valencia con las pilas a tope, y con el deber de ganar sí o sí, como les pidió Alberto Núñez Feijóo, así que no hay ni un minuto que perder y sólo unas horas después del cónclave los populares han convocado a los medios para apretar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con dos temas que al PSOE le preocupan: el caso Azud y la ley del sólo sí es sí.

Sobre el caso Azud, los populares ponen la pelota en el tejado del PSPV y de sus socios del Botànic, y la síndica María José Catalá ha anunciado que “estamos dispuestos a solicitar toda la documentación que haga falta y pedir la comparecencia de quien sea necesario”, una forma de decir que por el PP no va a haber obstáculos en poner en marcha la comisión aunque se llame a declarar a ex cargos populares, y que es el PSOE y sus socios los que deberán decir que no.

“El PSPV debe dejar de buscar subterfugios legales a los que poderse acoger para no incluir la votación de la comisión de investigación de Azud en el orden del día del próximo pleno”, ha subrayado Catalá, que ha avanzado que preguntará esta semana en la sesión de control “por las desaladoras y otras infraestructuras que presuntamente sirvieron para el PSPV a efectos de financiación, la aplicación de la ley del sí es sí o sobre el retorno de las subvenciones otorgadas de forma fraudulenta con algunas empresas gestionadas por el hermano de Puig”.

'Dimite sí o sí'

Carlos Mazón, por su parte, ha anunciado que este sábado 11 de febrero “tras la anterior denegación y esperando que no nos la vuelvan a prohibir, realizaremos una concentración pública contra los efectos de la ley del sólo sí es sí tanto en Alicante como en Valencia”.

Bajo el lema ‘Dimite sí o sí’, dirigentes y militantes del PP se concentrarán “como repulsa hacia una de las leyes más lamentables con respecto a la mujer que se han hecho en toda la etapa democrática”, ha explicado Mazón, lamentando “los 50 abusadores y violadores que se han visto beneficiados en la Comunitat Valenciana por una chapuza”.

Sobre valoración de la Intermunicipal, el presidente del PPCV ha destacado que “estamos ante un reto ilusionante donde no nos vale con ganar sino que además hay que gobernar, ese es nuestro objetivo” y que "todo lo que no sea ganar o gobernar, será un suspenso y una mala noticia para toda la Comunitat Valenciana".