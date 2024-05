Catalá se reunirá con Transporte para abordar el soterramiento de Serrería

La alcaldesa de Valencia espera que, tras el encuentro, se asuman "compromisos" firmes por la "cicatriz" que suponen estás vías para la ciudad.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha celebrado que ya haya fecha para la reunión con el Ministerio de Transportes para abordar el soterramiento de las vías de Serrería en la ciudad, que se celebrará el 27 de junio, y ha asegurado que de este encuentro espera "compromisos firmes" por parte del Ejecutivo central. "No voy a aceptar que seamos ni más ni menos que nadie", ha recalcado.

La responsable municipal, en declaraciones a los medios este viernes, tras recibir en el Ayuntamiento al conductor de la EMT que conducía el vehículo durante el parto de una pasajera, ha indicado que desde el consistorio llevan "un tiempo" pidiendo este encuentro, por lo que ha valorado que ahora "ya nos han dado cita". "Bien está lo que bien acaba", ha expresado.

En cualquier caso, ha avanzado que de dicha reunión con el Ministerio espera "compromisos": "Siempre he dicho que la ciudad de Valencia no merece menos que el área metropolitana de Barcelona o que cualquier barrio de Bilbao donde, por cierto, sí que hay convenios a tres bandas donde se asumen y se aborda la financiación compartida del soterramiento de las vías".

Así, ha reivindicado que Valencia y las vías de Serrería "no pueden ser menos" y, es más, ha incidido en que el importe de esta obra es "bastante menor" que "algunas actuaciones que desarrolla actualmente el Ministerio" en el área metropolitana de Barcelona. Por ello, ha afirmado que "no entendería" que en esta reunión "no asumiéramos compromisos firmes".

En este sentido, ha recordado que desde el Ayuntamiento de Valencia "no solo" han mostrado disposición a cofinanciar las obras, "sino incluso" a avanzar dinero. "Estamos dispuestos a adelantar, a cofinanciar y a dar todas las facilidades", ha incidido Catalá, que ha remarcado que la "cicatriz" de las vías de Serrería es "inasumible para la ciudad", más todavía con el planteamiento del desarrollo urbanístico del PAI del Grao.

Sobre este plan, ha argumentado que el consistorio no va a "asumir ni admitir" que se desarrolle "sin una conexión correcta" con Natzaret y Penya-roja. "Para nosotros es fundamental", ha subrayado la alcaldesa, que ha considerado que el Ayuntamiento "más facilidades no puede poner" encima de la mesa sobre esta cuestión. "Ahora espero que a esas facilidades haya una correspondencia por parte del Ministerio", ha expresado.

Asimismo, preguntada por hipotéticos porcentajes para la cofinanciación de las obras para el soterramiento de las vías de Serrería, la primera edil ha incidido en que su voluntad es "sentarse y hablar" con el Ministerio, aunque ha deslizado que ella tiene "claramente en la cabeza los porcentajes que se están asumiendo en otros lugares de España". Por tanto, ha zanjado: "No voy a aceptar que seamos ni más ni menos que nadie. Más, vale; pero menos, en ningún caso".