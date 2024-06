Vicent Mompó, un usuario leal del idioma

Ni miramos hacia otro lado ni guardamos silencio.

Yo fui uno de los que le aplaudieron. Ocurrió en el mitin de cierre de campaña del PPCV en el anfiteatro del Parque de Cabecera el pasado 7 de junio. Ahí estaban en primera fila Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, Dolors Montserrat y Carlos Mazón. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que también ocupaba la primera fila, dio comienzo a su intervención en valenciano, idioma que utiliza siempre en sus intervenciones en público, cuando fue increpado por un pequeño grupo de asistentes por ese hecho. Hizo una pausa, siguió hablando en valenciano y arrancamos muchos a aplaudirle.

Pocos días después, concretamente el día 11, Alfons García, en opinión de El Mercantil Valenciano, relataba la situación en su artículo "Mompó, el silencio y el valenciano", que subtitulaba "El incidente del presidente provincial del PP por usar valenciano no es un hecho aislado y no sucede en un partido menor. La mayoría puede seguir callada y mirar hacia otra parte pero es preocupante".

No seré yo quien le quite importancia a los viene a decir García, pero allí fuimos muchos los que no guardamos silencio y con nuestra actitud apoyamos la valentía de Vicent Mompó por ser un usuario leal de uno de los idiomas que, en igualdad de condiciones, afirma nuestro Estatuto de Autonomía como propios. Ni miramos hacia otro lado ni guardamos silencio.

Intervino días después en el foro Sky Líderes en el Ateneo Mercantil de Valencia con una interesante ponencia sobre las políticas de innovación en el ámbito local impulsadas por la Diputación de Valencia. Hizo todo su elocución en valenciano, siguió utilizándolo para las respuestas a las preguntas que le formularon sus interlocutores, y si percibió que alguno de ellos no podría seguirle por ser castellano hablante le respondió en castellano. Con toda naturalidad. Utilizó su valenciano de Gabarda, sujeto a la variante dialectal de La Ribera, del "apitxat", que la Acadèmia Valenciana de la Llengua acepta como propia.

Nuestra exquisita izquierda valencianista, y algún que otro socialista, se han empeñado en utilizar el valenciano en todas sus intervenciones, con fonemas y léxicos más típicos de la variante dialectal del "barceloní" que del "socarrat" o del "apitxat", por ejemplo. Como si el idioma fuera patrimonio de ellos en exclusiva y, así, poner en evidencia al resto de opciones políticas como desleales al idioma. Pero no es así.

Olvidan el hecho de que , quien sacó el valenciano de la fronta política fue el PPCV no ellos. Fue el PPCV, quien en 2006, introdujo en la reforma consensuado del Estatuto, en su artículo 6.8 a la AVL como institución única de normalización del valenciano, habiendo zanjado la cuestión siete años antes al crearla en el marco de los Acuerdos del Majestic entre Aznar y Pujol por iniciativa del presidente del PPCV al frente de la Generalitat Valenciana. Se cerró un debate abierto en 1979, en plena transición valenciana.

El Consell de Carlos Mazón hizo caso omiso a la presión inicial de Vox para quitar a la AVL sus competencia como autoridad lingüística. Y les convenió. A su vez, y acertadamente, le planteó a la AVL que incorporara las variante dialectales propias de la Comunitat y procurara corregir las que había introducido el Botànic. Y siendo él de una zona castellanoparlante, lo utiliza cada vez más en sus intervenciones.

Al igual que otros cargos municipales y regionales del PPCV. Si queremos que no nos pase como al latín en la modernidad, lengua conocida y escrita pero no utilizada, que ha devenido en lengua culta, pero muerta, tenemos que utilizar el valenciano con naturalidad y sacarlo del debate político. A utilizarlo indistintamente en la comunidad de hablantes bilingües que somos. Y con respeto mutuo. ¡Muy bien Vicent Mompó¡