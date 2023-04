Podemos se revuelve y carga contra PSOE y Compromís tras el acto de Sumar

El vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, se ha posicionado, a preguntas de los periodistas tras hacer balance de su año y medio como conseller de Vivienda.

La presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a través de la coalición Sumar, a la que finalmente Podemos no se ha unido tras semanas de incertidumbre sobre qué iba a hacer la formación morada, y a la que ha decidido apoyar abiertamente Més Compromís, a pesar de que existen algunas voces críticas en el partido, empieza a tener cierta 'resaca' en la Comunidad Valenciana.



Héctor Illueca, vicepresidente de la Generalitat, conseller de Vivienda y candidato de Unides Podem a la presidencia de la Generalitat, ha cargado duramente contra sus actuales socios de Gobierno, especialmente contra Compromís, pues finalmente la formación ha decidido sumarse, y nunca mejor dicho, al proyecto de Yolanda Díaz. Illueca considera que esta acción tiene como objetivo "bloquear" un acuerdo con Podemos tanto a nivel autonómico como estatal para "no perder los enormes apoyos mediáticos que tienen y la complicidad con el Partido Socialista".



"El problema no está en Podemos, habría que ver si existen diferentes posiciones en Sumar", ha sostenido Illueca, defendiendo que en esta plataforma hay fuerzas que "honestamente" quieren aliarse con la formación 'morada' mientras "otras como Compromís están bloqueando ese acuerdo en la Comunitat Valenciana y en el ámbito estatal" dentro de "una operación política que tiene ya muchos frentes".



La contestación a Compromís, tras unirse a Yolanda, no ha quedado solo ahí, pues el conseller de Vivienda considera que algunos tienen miedo de pactar con Podemos, ya que, podrían perder sus apoyos mediáticos y la "complicidad del PSOE".



Illueca ha puesto como ejemplo las reacciones que generaron sus críticas al presidente de Mercadona, Juan Roig, puesto que "los que primero salieron a defenderlo fueron Compromís y Joan Baldoví" -candidato de la coalición valencianista a la Generalitat- o el hecho de que "hasta Mónica Oltra -exvicepresidenta del Consell- manifestara su asombro con la postura de Compromís sobre la ley del 'solo sí es sí'".

Cree que la jugada no le va a salir bien a Compromís

El vicepresidente de la Generalitat ha dejado caer que "sospecha" que Compromís no logrará rédito electoral por no aliarse con Podemos. "Pero cada uno es libre de hacer lo que considere", ha añadido.

En clave autonómica ha hablado sobre las negociaciones con Esquerra Unida para confluir en las autonómicas. El candidato de Podem ha defendido que las relaciones gozan de "buena salud", ha confiado en seguir dialogando hasta llegar a un acuerdo "satisfactorio para todos" y ha descartado que el apoyo de cargos de EUPV a Sumar pueda dificultarlo.