Joan Ribó usa su “despacho oval” para hacer campaña en TikTok

El alcalde se vuelca en la red social para conseguir el voto joven, haciendo vídeos con influencers. Su última visita, la tía Visantica d’Albal, que confiesa que "no se ha puesto la faja"

“Ací està la tia Visantica d’Albal”, proclama en una visita la influencer al despacho de Joan Ribó, al que pide que le enseñe su “despacho oval”, que el alcalde corrige con un “¡Pero si es circular!”, y al que confiesa que “hoy no me he puesto la faja, pero me aprieta igual el traje, que es de la comunión de mi Juan Francisco”.

La surrealista escena se trata de una de las últimas acciones de Joan Ribó, usando el despacho de alcaldía, para hacer campaña en la red social TikTok. Y es que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha lanzado hace poco al mundo de TikTok, la red social más de modo ahora entre el público más joven, en una estrategia de comunicación por acercar su perfil a los nuevos votantes, y desde entonces su equipo de comunicación no deja de subir vídeos en el “despacho oval”, como le ha rebautizado la tía Visantica.

Ribó está echando mano además de influencers de esta red social para poder llegar a más público, desde la mencionada tía Visantica -una humorista que imita a las típicas señoras valencianas de pueblo- al influencer en valenciano Cabra Fotuda, que hace un vídeo con el alcalde comentando las luces de Navidad de Valencia.

Ribó también se presenta en otro vídeo “alcadeando”, es decir, mostrando su trabajo en el despacho de alcaldía mientras juega con la silla giratoria -lo de su falta de agenda por la tarde lo omite-, o se graba haciendo el ‘unboxing’ de una carta. El alcalde tiene ya casi 10.000 seguidores en TikTok, y Compromís ha apostado fuerte por esta herramienta de comunicación, que a la vista de los resultados de seguidores le está funcionando bien -las redes siempre han sido el punto fuerte de Compromís-. Se acercan las elecciones de mayo y no hay ni un voto que perder.