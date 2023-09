'Valencians al món' s'embarca en una travessia per les platges de Xile

El programa més viatger d'À Punt s'aventura a l'altre costat de l'Atlàntic per a gaudir de les platges de Xile, un recorregut que promet descobrir la bellesa costanera i la cultura.

Aquest dimecres 27 de setembre, a les 22:00 h, en À Punt, Valencians al món viatjarà fins a les platges de Xile amb el reporter Enrique Tena. Xile, país sud-americà d'extrems geogràfics, alberga platges que són la trobada entre l'oceà i la terra alhora que crea paisatges únics que conviden a l'exploració i la relaxació, també.

Verónica Francés, veïna d'Alacant, fa huit anys que viu a Valparaíso. Ens trobarem amb ella al centre de la ciutat i ens traslladarem en troleibús, un vehicle de transport públic elèctric que s'alimenta de cables aeris per a moure's, fins a la plaça de Sotomayor, on aprofitarem per a visitar l'edifici de l'Armada de Xile, la Cort d'Apel·lació i l'hotel Reina Victoria. Després, pujarem en l'ascensor el Peral per a visitar el mercat de Valparaíso i l'espai Santa Ana, una organització que va nàixer l'any 2008 com a resposta dels habitants de la ciutat, que buscaven una solució a les diferents problemàtiques de la població. Finalment, coneixerem la seua família i Álex, un altre valencià.

Álex Córdoba, veí d'Alcoi, fa un any que viu a Valparaíso. Ens ensenyarà Ciudad Abierta, el seu lloc de faena. Aquest és un camp d'experimentació arquitectònica situat al sector Punta de Piedra, a la localitat de Ritoque. Més tard, anirem a la platja de Concón, un paradís surfista i a FáBRika, un espai de producció de serigrafia i fotografia on farem alguns grafits en un dels murs de la ciutat: el logotip del programa. Per a acabar, tornarem a veure Verónica, l'anterior valenciana, i ens presentarà la Tota, una amiga seua que ens delectarà amb una actuació.

Amparo Tarín, veïna de València, fa setanta-tres anys que viu a Santiago de Xile. Aquesta valenciana de noranta-cinc anys ens esperarà a la capital i allí ens ensenyarà la seua casa, on ens parlarà d'anècdotes de la seua vida i veurem que guarda un bon grapat de detalls i records de la terreta. Més tard, passejarem per Barrio Italia, on coneixerem el fill i, per últim, ens acomiadarem al palau de La Moneda, la casa del president de Xile.

Moisés Llopis, veí d'Ontinyent (Vall d'Albaida), fa huit anys que viu a Santiago de Xile i, amb ell, visitarem el Parque Metropolitano de la ciutat i veurem el Costanera Center, l'edifici més alt de Sud-amèrica amb una alçària de 300 m i un total de 62 pisos. Després, visitarem el museu de belles arts Palacio Vergara, lloc on va nàixer la ciutat i on va viure la família que va fundar la ciutat de Viña. Com a curiositat, aquest museu té una sala dedicada a les obres de Joaquim Sorolla. Seguidament, visitarem Quinta Vergara, un parc emblemàtic on se celebren esdeveniments culturals i artístics, inclòs el famós Festival Internacional de la Cançó de Viña del Mar, i aprofitarem per a cantar "La flama", d'Obrint Pas. En acabar, visitarem la platja de Reñaca, una ciutat molt xicoteta que està al costat de Viña del Mar i Valparaíso, i, per a acomiadar-nos, farem una parada per a tastar l'autèntica gastronomia xilena.

Óscar Carles, veí de València, fa dotze anys que viu a Santiago de Xile. Ens citarà a Viña del Mar i, en el seu cotxe, ens traslladarem a Casablanca, on visitarem unes vinyes i farem un tast de cava. Visitarem, també, el Palacio Rioja. Després, coneixerem el fill al lloc més turístic de la ciutat, on està el rellotge de flors de Viña del Mar. Finalment, acabarem a l'avinguda de Benidorm, un carrer que té l'origen l'any 1966, moment on l'alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, va visitar la ciutat xilena.

Xile: un país d'extrems geogràfics

Xile és un país amb una geografia peculiar i és que, amb una llargària de 4.300 km i una amplària que a penes supera els 170 km, es presenta com un dels països més estirats del món. Aquesta característica tan inusual es tradueix en un escenari geogràfic únic que varia dràsticament de nord a sud. Al nord, el desert d'Atacama, un dels llocs més àrids del planeta, rep la mirada del sol implacable però, a mesura que avancem cap al sud, la geografia fa un gir complet i regala boscos exuberants, llacs cristal·lins i els pics majestuosos dels Andes.

Amb un perfil allargat i una sorprenent varietat geogràfica, Xile ofereix una finestra a la complexitat de la naturalesa i a la capacitat d'adaptació de l'ésser humà a diferents entorns. Cada racó d'aquest país és un recordatori de la bellesa i la diversitat que el planeta ens té guardades i, d'aquesta manera, ens convida a explorar paisatges i contrastos i a deixar-nos meravellar per la grandesa de la seua geografia.