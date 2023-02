Gil Lázaro: "El PP tiene que aclarar antes del 28-M si pactará con Vox"

La mano derecha de Abascal en Valencia asegura que el vuelco electoral en la Generalitat dependerá de PP, ya que Vox "va a duplicar sus representantes".

El diputado y nuevo presidente provincial de Vox en Valencia, Ignacio Gil Lázaro, avanza en una entrevista a ESdiario que negociará con PP una alternativa de gobierno e insta a los populares, distantes con la formación de Abascal, que dejen claro a los votantes si pactarían con Vox para evitar otra "estafa histórica" como fue la coalición de Pedro Sánchez con Podemos. El vicepresidente cuarto del Congreso deja claro los motivos por lo que no ha vuelto en esta legislatura a la política valenciana y da la clave de las incorporaciones de dos catedráticos, Carlos Flores y Juan Manuel Bádenas, como candidatos, respectivamente, a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia.

-¿Se plantea dejar el Congreso para dedicarse a la política autonómica?

-No suelo hacer planes personales. Estaré donde necesite en cada momento el proyecto general del partido. Santiago Abascal entendió que era aquí (en el Congreso) donde tenía que ayudarle tras las elecciones de 2019. Haciendo cierta arquitectura, y confiando en que otros grupos se iban a hacer trampas, logramos, voto en urna, una vicepresidencia en la Mesa del Congreso. Luego, a partir de ese momento, cerraron filas para que no entrara ningún representante de Vox en la Mesa de las comisiones . El único cargo institucional que tiene Vox en esta casa soy yo como vicepresidente. Eso supone que tenía que seguir aquí, al menos lo que queda de legislatura. Si hubiera dimitido, el pleno de la Cámara hubiera tenido que elegir otro vicepresidente y ya no sería de Vox. Y también pensando en lo que puede suceder dentro de unos meses después de las elecciones generales.

-Si en las autonómicas de mayo el PSOE pierde poder autonómico y local, ¿cree que Pedro Sánchez repetirá como candidato a la presidencia?

-El PSOE es una estructura en manos de Sánchez y yo creo que él va a seguir haciendo lo que le de la gana. Si tiene otras oportunidades en ese momento se irá. Seguro que él está convencido de que puede repetir este gobierno Frankenstein. No sé si es un exceso de soberbia o es un alejamiento de la realidad. De todos los presidente, el que más sufre el síndrome de la Moncloa es él. La prueba es que no puede tener ningún acto espontáneo por la calle. Por eso, se monta publireportajes jugando con jubilados a la petanca o hablando con jóvenes hablando del salario mínimo con concejales o militantes del PSO. Hay un importantísimo flujo subterráneo que no sale en las encuestas de españoles decididos a que este señor desaparezca. Lo más probable es que no sea el próximo presidente.

¿El candidato? Pues entre su egolatría, soberbia, su sentido del oportunismo y los datos de la realidad de las encuestas como las de Tezanos no sé lo que hará. Tampoco me importa. Lo que me importa es construir un proyecto político sólido como estamos haciendo desde Vox sólido para mover la confianza de la mayor parte de los españoles y convocarles al máximo gesto de legítima rebelión democrática en el día que se enfrenten a las urnas.

-Vox ha cambiado el candidato a la Generalitat y a la alcaldía de Valencia. ¿Qué criterios se han tenido?

-Sumar y abrir el partido a la sociedad valenciana y buscar la excelencia . Hay que reconocer el magnífico trabajo, en unos años muy difíciles de inicio de este proyecto, que han realizado en las Cortes José María Llanos y en el Ayuntamiento Pepe Gosálbez. Y la prueba es que ambos están ya proclamados como los respectivos números dos de esas candidaturas.

Las nuevas incorporaciones de Bádenas y Flores son muy importantes, incluso más allá de Vox, a la política valenciana de la derecha. Son dos personas de un enorme prestigio y recorrido profesional que vienen a sumar excelencia y vienen a dar la batalla de las ideas, que otros no parecen que están dispuestos. Frente a este Gobierno y la nefasta ingeniería social que está haciendo, como muestra la ley trans y o la ley del aborto, nosotros, Vox, si damos la batalla cultural.

-Adelanta ya para el próximo mandato un debate de ideología en el Ayuntamiento y en las Cortes Valencianas.

-Un debate de alternativa cultural a los desmanes ideológicos de la izquierda y a su intento de imponer por la vía de la ingeniería social un pensamiento único como están haciendo. Flores y Bádenas vienen a dar la batalla de las ideas.

-¿A qué se debe el cambio ahora en la presidencia del partido en Valencia?

-Es una evolución, un paso más adelante para fortalecer públicamente la presencia del partido. Llanos ha realizado un trabajo histórico encomiable en términos de montaje del partido. Es un activo principalísimo del partido. Es un hombre con una dimensión y oratoria muy notable. Ahora parecía oportuno que, proclamado como número dos se dedique, no solo a la campaña sino a ser una pieza esencial en esa batalla ideológica.

El presidente nacional ha creído oportuno, quizá por mi amplia experiencia y por el conocimiento que se tiene de mi en la sociedad valenciana, pues que asuma esta responsabilidad. Desde luego lo hago con dos ideas básicas en cuanto a talante: con una enorme humildad y exclusivamente con afán de servicio, pues yo me incorporé a Vox solo para prestar ayuda sin ningún otro tipo de ambición personal y cálculo personal. Desde ese talante y afán de servicio quiero y me propongo abrir el partido a la sociedad valenciana y hacer un partido territorialmente muy potente e incorporar excelencia, prestigio social y trayecto que están deseando ser convocados.

-¿Qué dicen las encuestas de Vox en la Generalitat y en el Ayuntamiento?

-Nos gusta hablar poco de encuestas porque la única encuesta de verdad es la del día de autos. Cuando las encuestas no hablan bien de nuestras posibilidades o hablan bien, no hacemos comentarios. Sin duda, Vox en Valencia va a más que doblar sus resultados anteriores y vamos a ser un partido determinante para operar el cambio que es imprescindible en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia. Nosotros en la última convocatoria municipal y autonómica más que cumplimos. De 0 diputados sacamos 10 y de 0 concejales sacamos 2. Nuestras previsiones son de un notable incremento. Vamos a más que doblar los representantes en el conjunto de la circunscripción electoral de la provincia de Valencia y en el parlamento valenciano, y en el Ayuntamiento un incremento de representación muy notable.

Falta ver si la otra parte de la alternativa aporta lo suficiente para poder sumar y lo más importante si es que quieren sumar.

-¿Qué usted sea ahora el presidente es mejor o menos bueno para el PP ?

-El cálculo que hacemos es si las decisiones que tomamos son buenas para el interés general y, en segundo lugar, si son buenas para Vox, para ese cumplir el objetivo de servir al interés general. Desde luego, el Comité Ejecutivo Nacional y Abascal no se ha planteado si mi presidencia es buena o mala para el PP, sino si era conveniente para cumplir ese objetivo.

-¿Podría Vox exigir al PP la alcaldía de Valencia a cambio de la apoyarles a la presidencia de la Generalitat?

-Vox solo se está planteando pedir a los valencianos su máximo grado de confianza posible en nuestro proyecto. Poder cazar el oso, de hacer real la alternativa y que el señor Joan Ribó y el señor Ximo Puig dejen de ostentar las responsabilidades que ostentan. Repartir la piel del oso ante de cazarlo es absurdo.

-¿Qué le parece que el PP reactive la imagen de Rita Barberá?

Sin comentarios. Simplemente creo que está en la memoria de todos lo que desgraciadamente pasó y quienes fueron partícipes e impulsores de lo que desgraciadamente pasó y con el comportamiento que se tuvo contra Rita Barberá. Esos firmantes a nivel nacional y regional siguen estando donde entonces estaban y parece chocante que, sin antes pedir perdón por lo que entonces se hizo, ahora quieran borrar su propia conducta y tratar de recuperar la imagen de alguien a quien abandonaron y echaron o invitaron a que se fuera de una casa que era la casa de toda su vida. Allá cada cual con su conciencia. Sobre todo, los políticos deben pensar que los pueblos, los ciudadanos y votantes tienen memoria, sentimientos y saben juzgar.

-¿Ficharía Vox a Francisco Camps?

Las puertas de Vox están abiertas para todos aquellos que quieran llamar a nuestra puerta, pero no creo que Camps tenga ninguna intención de hacerlo. No he hecho más que escucharle decir en medios de comunicación que se siente un miembro del PP y que lo que aspira es a recuperar digamos una actividad pública en representación del PP.

-¿El modelo de Castilla y León es extrapolable a la Comunidad Valenciana?

-Por nuestra parte, si tenemos representación parlamentaria mayor que el PP, hemos dicho por activa y pasiva que con los únicos con los que haríamos gobierno es con el PP. Si tenemos representación parlamentaria inferior también. A tenor de unas declaraciones de Feijóo y de otros portavoces nacionales, hay que ver si el PP quiere o no ser parte de una alternativa natural que solo pude hacerlo con nosotros o prefiere experimentos como más progres. Eso es decisión del PP. Ante los electores nosotros no les vamos a engañar. Decimos con quién únicamente podríamos entendernos. Parece que el PP no lo tiene tan claro. Convendría que lo dijera de una forma determinante a los electores antes de que estos acudan a las urnas porque para estafas históricas ya hemos tenido una: la de 'no gobernaré con podemos' y al día siguiente de las elecciones abrazo a Pablo Iglesias y gobierno de coalición.