La víctima del ex marido de Oltra pide “justicia” y acusa "de taparlo todo"

Teresa T declara ante el juez como testigo en el caso que tiene imputada a la ex líder de Compromís y su defensa denuncia que la Conselleria “no actuó” cuando se supieron los abusos

Día de noticias judiciales en torno a la ex vicepresidenta de la Generalitat y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, apartada de la política desde que le imputaron por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Si el Supremo confirmaba la condena a su ex pareja, Luis Ramírez Icardi, a cinco años de cárcel, horas después declaraba la víctima, Teresa T, en la Ciudad de la Justicia como testigo en el caso que tiene a la propia Oltra imputada.

Teresa T ha acudido estaba citada como testigo ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que investiga el supuesto encubrimiento de Mónica Oltra y de varios cargos y trabajadores de la Conselleria de Igualdad que dirigía a los abusos sexuales. Teresa T ha acudido acompañada de su abogado, Manuel Salazar, que es quien se ha encargado de hacer declaraciones públicas a la prensa.

El abogado de Teresa T ha valorado que el Supremo confirme la pena de 5 años de cárcel al ex marido de Mónica Oltra por los abusos “pero hubiéramos estado más satisfechos si la que tenía la obligación de protegerla, de hacer Justicia, lo hubiera hecho en su momento. Pero la Conselleria lo tapó todo”, ha señalado el letrado en referencia a Oltra y su equipo.

El abogado ha expresado que Teresa T “tiene ganas de terminar con todo esto y de que finalmente se haga Justicia”. Fuentes indican que dentro del juzgado Teresa T ha manifestado al juez que “tuvo miedo acerca de denunciar porque sabía que la mujer del abusador era muy importante”. Asimismo, ha reconocido que Cristina Seguí - que ejerce la acusación popular- le ofreció ayuda y casa, pero ha negado que fuera a cambio de algún favor o de denunciar a Mónica Oltra, una de las teorías que usan a Compromís para intentar desacreditar la acusación contra Mónica Oltra.