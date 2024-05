Catalá aboga por el "consenso político" para sacar adelante en Nuevo Mestalla

La alcaldesa, tras el fracaso que supuso la reunión para sacar adelante las fichas urbanísticas, considera que hay "esperanza" para sacar adelante el proyecto.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha pronunciado tras la reunión del pasado jueves, a la que ella no asistió, en la que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia intentaron llegar a un acuerdo para desbloquear la situación del Nou Mestalla con la aprobación de las fichas urbanísticas realizadas por el gobierno del Rialto. Sin embargo, el encuentro terminó como empezó, sin fichas, PSPV y Compromís no están por la labor de aprobarlas sin un convenio que se aprueba a la par y Vox no quiere dar ningún beneficio a Peter Lim, y con la incertidumbre de que será lo siguiente en un 'culebrón' que se viene alargando años y años.

Catalá, ha reclamado a los partidos en el consistorio alcanzar un "consenso de ciudad" y "político" en torno a las fichas urbanísticas que afectan a la construcción del nuevo Mestalla y a la reconversión del suelo del actual estadio del Valencia CF. "Para mí la ciudad es lo primero; tenemos que intentar alcanzar un consenso para protegerla, para blindarla y para que hacer que el Valencia cumpla sus compromisos con la ciudad", ha indicado.

Ante esta situación, Catalá ha defendido que "siempre" ha intentado ese consenso "desde el principio; sigo intentándolo, buscándolo, persiguiéndolo, por lo que voy a intentar un acuerdo entre todos para poder seguir avanzando", ha resaltado.

Así, ha apuntado que la reunión del pasado 9 de mayo no ha sido la única ya que "en cada paso que hemos dado, cada momento complejo que hemos tenido, hemos tenido una reunión y se ha mantenido el contacto con los concejales responsables, los ediles de Urbanismo, Juan Giner, y el de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que son los que llevan directamente el tema".

No obstante, ha mostrado "esperanza" porque considera que el PSPV "acto seguido anunció que de alguna manera planteaba un posible acuerdo". "Para mí, todo lo que sean consensos políticos me parecen bien y creo que hay que conseguir sacar el tema de la disputa política y convertirlo en proyecto de ciudad", ha subrayado.

"Ojalá lo consigamos, lo he estado buscando desde el principio, es tal mi persecución, mi búsqueda del consenso, que hasta la fecha el Ayuntamiento no ha aprobado nada y lo único que está sobre la mesa son los documentos que dejó el anterior equipo de gobierno", ha sostenido.

Respecto al anuncio que realizó el pasado viernes el PSPV en el que aseguró que presentará un moción en el próximo pleno para aprobar de manera conjunta la construcción del Nou Mestalla, la primera edil ha manifestado que deberá ver ese documento para poder valorarlo. "Todavía no se ha presentado la moción y no puedo valorar algo que no he visto", ha sostenido.

No entra en la gestión deportiva

Sobre la gestión deportiva, cree que hay "un descontento por parte de la afición ya que es "evidente que existe un disgusto general" pero ha subrayado que ahí no puede entrar como alcaldesa porque no es de su "competencia", al igual que tampoco lo es la gestión societaria.

"Solo puedo proteger a la ciudad con un marco urbanístico razonable y que se cuide sobre todo los intereses de València, y en eso estoy", ha asegurado, y ha añadido que sus labores se enmarcan en "el marco jurídico y urbanístico del Mestalla, la parcela antigua del estadio y la parcela Nou Mestalla". "Nosotros podemos hacer lo que legalmente podemos hacer", ha concluido.