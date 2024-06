El boicot de Compromís al orgullo LGTB se le vuelve en contra: “yo sí iré”

Los nacionalistas lanzan una campaña para pedir que la gente no acuda al Orgullo porque lo organiza el PP y no sus entidades afines, y se le vuelve como un boomerang por la politización

“No vayáis al Orgullo de Valencia” no es una consigna de Vox ni de lo que llaman la extrema derecha, sino de un influencer cercano a Compromís que se ha hecho viral. No, no se han vuelto locos. En la izquierda valenciana tienen muy claro lo que hacen: si no organizan ellos el Orgullo LGTBI o sus entidades afines como Lambda, y apuntarse el tanto -y con ello las subvenciones y la capacidad de repartir y dar ‘carnets de buen gay’-, entonces no quieren que nadie puede reivindicar o disfrutar del Orgullo.

Desde que llegó el nuevo gobierno del PP con Vox a Valencia y a la Comunitat Valenciana, las entidades LGTBI cercanas al PSOE y sobre todo a Compromís como Lambda -la más veterana y donde fueron dirigentes varios concejales y ex cargos autonómicos- han estado con las espadas en alto. No importa que la Conselleria de Servicios Sociales no haya recortado ningún derecho, van a la guerra directa por un asunto más importante: el control del dinero a las asociaciones LGTB y puestos de trabajo aparejados.

En definitiva, si el PP ni hubiera celebrado el orgullo LGTB, mal. Pero si lo celebra, para estas entidades mal también. Y llaman al boicot porque encima les desarma el discurso de que “el PP va en contra del colectivo”. Lambda inició este sabotaje al cancelar la fiesta que se organizaba después de la manifestación del Orgullo porque querían ser ellos quién la organizara y no el Ayuntamiento.

La jugada le salió mal a la entidad afín a Compromís, pues Generalitat y Ayuntamiento han organizado un pregón y una fiesta el día antes de la manifestación. Piden hasta que quiten a Valencia la organización de los Gay Games, y en el fondo por lo mismo: por no ser ellos los que manden y ser ahora las instituciones en manos del PP.

Sin embargo, esta campaña es un boomerang. Se están multiplicando las contestaciones en redes que señalan que a Compromís, PSOE y sus entidades como Lambda no les importa la unión o los derechos LGTB, sino hacer política con ello. “Estos colectivos son comisionados políticos”, “pues ahora sí que iré al Orgullo”, “a mí no me tenéis qué decir dónde ir”, “las entidades LGTB, por hacer la guerra al PP, prefieren aislarse de todo tipo de evento afín al colectivo”, “estáis imponiendo que los gays no vayamos a estas celebraciones por cuestiones políticas” son respuestas en contra de esta actitud. Otros son más directos: “¿si el dinero no os lo lleváis vosotros y lo organiza una institución está mal, no?”. Que cada uno saque su conclusión y vaya si quiere.