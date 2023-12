Mazón no modificará sus presupuestos tras los "recortes" de Sánchez

El Ministerio de Hacienda comunicó que las comunidades autónomas recibirán en 2024 un 15% más del sistema de financiación y y su objetivo de déficit será del 0,1%.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su intervención en II Cumbre Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana organizada por Conexus, ha reafirmado sus presupuestos generales para la Generalitat Valenciana a pesar del cambio de última hora, realizado por el Ministerio de Hacienda, en el que se comunicó a las comunidades, algunas con sus cuentas para el próximo año ya aprobadas, como es el caso de la Comunitat, que iban a recibir un 15% más del sistema de financiación y su objetivo de déficit será del 0,1%.

Mazón, que en sus presupuestos contaba con una mayor transferencia por parte del Estado, ha afirmado que sus presupuestos van a seguir siendo iguales a pesar del "recorte de Sánchez". "Mi respuesta es que no: no voy a cambiar los presupuestos. Ni quiero, ni puedo. Los recortes de Pedro Sánchez no se van a aplicar cuando vienen tarde, mal y con irresponsabilidad", ha afirmado el Jefe del Consell.

El president ha defendido que su ejecutivo tuvo que realizar las cuentas "sin ninguna previsión" por parte del Estado antes de iniciar su elaboración, solo con "estimaciones de la AIReF". Además, ha reiterado que son "unos presupuestos serios" y "sin partidas inventadas de ingresos". "El Gobierno no nos puede decir donde dije digo, digo diego; no puede decir nada", ha recalcado, acusando al ejecutivo central de pretender que las autonomías hagan "a ciegas" sus "deberes".