Mazón anima a “sonreír con el cambio” en una campaña de vallas con dos versiones

El presidente del PPCV lanza otra campaña para darse a conocer con dos vertientes: los que se van -Puig, Oltra y Sánchez- y los que vienen: el cambio que prometen los populares

A cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 donde según las encuestas la victoria se juega en un puñado de votos, el PPCV de Carlos Mazón aumenta su ofensiva y lanza una nueva campaña de conocimiento de su candidato animando a los electores “a sonreír” por el cambio que llega.

La nueva campaña del PPCV tiene dos vertientes, la positiva y la negativa. En la versión positiva, una imagen de Carelos Mazón sobre fondo azul anima a “sonreír” porque “ya viene el cambio”. En la versión opuesta, una imagen de Ximo Puig, Mónica Oltra y Pedro Sánchez también anima a “sonreír”, pero “porque ya se van”.

La campaña del PPCV deja patente dos cosas: que Mónica Oltra, que ya no está en política activa, de considera ahora un hándicap tras su imputación y dimisión por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada, y por ello el PP la asocia a su ex socio Puig, y que Pedro Sánchez también resta. Ambas figuras aparecen por tanto flanqueando al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el candidato a batir, para restarle votos.

La versión "negativa" de la campaña: