Abascal lanza un aviso al PSOE con el frenético llenazo de su mitin en Valencia

"La conquista de España empieza en Valencia": Abascal se da un baño de masas con la plaza abarrotada y se despide saludando desde el coche al estilo de Su Santidad el Papa.

Ya lo ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal en Valencia, no es un partido "es un movimiento". Cerca de ocho mil personas han llenado la plaza del Ayuntamiento de Valencia con banderas y al grito de "no pasarán", "fuera catalán" o "viva la Mare de Déu" en el frenético inicio de campaña de Vox, que elige la capital del Túria porque "la conquista de España empieza en Valencia".

Abascal se da un baño de masas en su entrada triunfal en Valencia, donde junto al diputado Ignacio Gil Lázaro y los candidatos a la Generalitat Carlos Flores y a la Alcaldía de Valencia Juanma Badenas han defendido, a través de discursos emocionales y patrióticos, las señas de identidad de la Comunidad Valenciana frente al "pancatalanismo", Vox frente al "globalismo moralizante empobrecedor" y comparando la Guerra de la Independencia con los tiempos actuales.

El diputado en el Congreso y presidente provincial de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha sido el primero en intervenir lanzando "un mensaje a Joan Ribó y a Ximo Puig" con el llenazo de la plaza como hasta ahora aún no se había visto en los actos de otros partidos en periodo preelectoral. Gil ha proclamado en valenciano "que no som ni serem mai països catalans". "Somos el compromiso para ofrendar nuevas glorias a España", ha destacado en alusión al himno de la Comunitat añadiendo que "vamos a vencer a los enemigos de España y a los de Valencia".

Estas palabras han sido recogidas por el candidato Juanma Badenas que se ha lucido en su primer gran acto con una intervención más potente que en anteriores ocasiones y comenzando con un ataque espontáneo y directo al PP: "Le digo que ni locos ni borrachos ni en pintura somos parecidos al PP". Así se ha replicado a Esteban González Pons, que en el acto de inicio de campaña celebrado la noche anterior se refirió a Vox como "el PP con alcohol". "En las elecciones del 28 de mayo lo vamos a conseguir porque la patria empieza en los barrios".

El 2023 es tan "preocupante" como la Guerra de la Independencia para el candidato Carlos Flores, que ha exhibido un discurso más intelectual usando también el valenciano a través de una analogía entre ambos tiempos relatando la historia de El Palleter, Vicente Doménech, quien "con una caña y la imagen de la Virgen" se armó contra los franceses para defender su patria en Sagunto en el siglo XIX. "Viva la Mare de Déu" gritaban al unísono miles de personas. "Ahora también están en peligro las instituciones, la soberanía del pueblo e integridad de la patria. Se ridiculizan las tradiciones y creencias heredadas de nuestros abuelos. Con leyes hechas fuera de nuestras fronteras que ni votamos ni pensamos cumplir", ha continuado el catedrático Carlos Flores.

Por último, Santiago Abascal, que ha entrado por el pasillo central saludando a todos los simpatizantes, ha presumido de que "el partido que ni aparece en los debates llena más que nadie". "Porque la opinión pública está pagada frente a la verdad de las calles". El líder de Vox ha puesto en valor las señas de identidad valencianas y culpa al PP de la propagación del pancatalanismo: "Es culpa de PP y PSOE que ellos solos no supieron darse la mano para evitar que el separatismo se extendiera en nuestra patria. ¿¡Qué bipartidismo hablan ahora!?". "¡Con Vox la región nunca será colia de otros"" ha ensalzado con la respuesta coordinada de los espectadores: "¡No pasarán, no pasarán!"

Sobre pactos, se ha referido directamente al candidato del PPCV, Carlos Mazón. "¿¡Os pensáis que los votos son vuestros y se dividen!?", se ha referido sobre la petición de Mazón de concentrar el voto. "Si no ganan, pero hay mayoría con Vox, no gobernaran han dicho. Eso es una renuncia inaceptable, un abandono a los españoles que esperan una suma para echar a la izquierda". "No votéis a Feijóo que ha renunciado, si queréis una suma hay que votar a Vox para tener una suma representativa para condicionar los gobiernos".

Abascal ha llamado "psicópatas" a las ministras en alusión a la ley del solo sí es sí de Irene Montero que permite que "los pederastas reciban un premio cuando deberían estar en la cárcel de por vida"."Es el mundo al revés, socialista, patas arriba, que no queremos y que vamos a cambiar", ha aseverado. También ha hecho referencia al caso de Mónica Oltra y los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido. A "un gobierno que no protege a las niñas violadas". El público rápidamente ha identificado el caso y ha gritado "¡Oltra, Oltra!".

Antes de subirse al coche y saludar con medio cuerpo asomado por el techo solar con una despedida al estilo del Su Santidad el Papa seguido por los fieles, el líder de Vox también ha tratado otros temas como la ilegalización de Bildu por los etarras que conforman la formación o el "depravado Gobierno que roba" a través de los impuestos y concretamente de las cuotas a los autónomos.