El Colegio de Economistas galardona a Tobías Martínez como Directivo del Año

El motivo de este reconocimiento ha sido su trayectoria impulsando el crecimiento de Cellnex.

El Colegio de Economistas de Valencia distinguió ayer al empresario Tobías Martínez Gimeno como directivo del año por el trabajo que ha realizado dirigiendo e impulsando el crecimiento de Cellnex “mediante una estrategia de adquisiciones e internacionalización que le ha llevado a tener más de 117.000 torres de telefonía en 12 países europeos y facturar en torno a 3.500 millones de euros. Durante su liderazgo, la empresa ha incrementado su valor desde los 2.235 millones de euros en mayo de 2015, momento en el que salió a bolsa hasta los actuales 25.300 millones de euros formando parte del Ibex35”, según señaló el Secretario de la Junta de Gobierno, Francisco Marín.

“La excelencia empresarial radica en la de sus miembros, de sus equipos no hay empresas excelentes sin líderes excelentes, como son nuestros premiados de años anteriores y es el premiado hoy, Tobías Martínez Gimeno” señaló el Decano, y recordó que bajo sus directrices, Cellnex ha logrado convertirse en el principal operador neutro europeo de infraestructuras de telecomunicaciones, al tiempo que defendía y trabajaba en pos de una regulación paneuropea y en la defensa del valor de 5G tanto para potenciar actividades como la telemedicina y la robótica como para la vertebración del territorio. Juan José Enriquez también puso de relevancia la vertiente social de Cellnex impulsada por Martínez Gimeno, entre las que destaca la puesta en marcha en 2021 de la Cellnex foundation, enfocada a cubrir la brecha digital.

Posteriormente, y tras recibir el galardón de Directivo del Año del Colegio de Economistas, Tobías Martínez Gimeno pronunció la ponencia “Momentos de Liderazgo: Lecciones aprendidas”, donde realizó un recorrido reflexivo por toda su trayectoria profesional que dividió en tres etapas: emprender, gestionar y síntesis y visión estratégica. Tras relatar varias etapas de su vida, Martínez Gimeno aseguró que que no sabe qué hará a partir de junio cuando deje de estar al frente de las funciones ejecutivas de Cellnex, pero que no se retira “porque uno nunca se retira” y afirma que esto se basa sobre todo porque “he disfrutado cada segundo de los que he convivido con mis compañeros de viaje”.