"Habrá miles y miles de despidos": La advertencia de Almussafes a la ministra

El alcalde envía una carta a Reyes Maroto y a Ximo Puig ante el temor a las consecuencias directas e indirectas de la electrificación del sector automovilístico.

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha remitido una carta a la ministra en funciones Reyes Maroto y al 'president' Ximo Puig trasladando su preocupación por la nefasta consecuencia de la electrificación del sector de la automoción: "Se van a producir miles de despidos de trabajadores en los próximos eses".

Así lo ha advertido el alcalde de la localidad donde está instalada la Ford y también el analista Federico Varona en el programa de 'Sociedad Valenciana' en Plaza Radio. Varona ha puesto sobre las consecuencias de la reconversión a eléctricos que impedirá vender coches de combustión: "Se necesitan solo la mitad de empleados".

"Vamos a sufrir muchísimo durante los próximos dos años o tres años", lamenta el alcalde de Amussafes, quien apunta a que "ya se está despidiendo" y hay "3.000 puestos en juego". Es más, González destaca que también genera un efecto indirecto, pues es un problema que no solo afecta a la Ford, sino también a "las empresas auxiliares". "Son otros 2.500 trabajadores", explica González. Por cada despido en la Ford, se producirán "7.000" despidos más "en la zona de Almussafes", ha detallado Varona.

"Estoy preocupadísimo y se lo he dicho al presidente Ximo Puig y le he escrito una carta a la ministra en funciones", confiesa el alcalde. "No se puede estar visibilizando que la electrificación es un éxito y parece que la industria se consolida en la Comunidad Valenciana cuando hay al menos 3.000 puestos de trabajo en juego", ha criticado.

González comparte este temor con "otros alcaldes sin afectar el signo político". Por este motivo pide "analizarlo ya" y propone unas "ayudas concretas a los territorios para reinsertar a los miles y miles de trabajadores." "Es un problemón", ha concluido.