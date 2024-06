Rural Spain conecta a startups climáticas para avanzar en sostenibilidad

Más de 80 personas se reunieron en la Albufera, destacando el potencial de los espacios rurales como incubadoras de ideas y soluciones climáticas innovadoras

Rural Experience: Rural Spain ClimAccelerator Demoday, un evento satélite del Pacto Climático Europeo, reunió en la Albufera el pasado 15 de junio a 80 asistentes, entre autoridades e instituciones del ecosistema innovador de impacto tanto nacional como internacional, para celebrar la innovación al servicio de los retos climáticos de las zonas rurales.

El evento contó con la intervención de autoridades del Ayuntamiento de Valencia, entre ellas Antonio García Celda, Director General de la Capitalidad Verde. Durante su discurso, García Celda enfatizó la necesidad de incluir a las 18 pedanías valencianas en la estrategia de capitalidad verde y así como la importancia de la innovación en la mejora de servicios e infraestructuras en las áreas rurales, la relevancia de las startups climáticas en este proceso. Además, las alcaldesas de las pedanías de Pinedo, Cristina Peris Planells, y El Palmar, Gema Stevens Dasi, asistieron para conocer como las iniciativas del Rural Spain ClimAccelerator que podrían beneficiar a sus comunidades.

Apertura de Rural Experience

La apertura del evento estuvo a cargo de los promotores del evento Alexandros Nikopoulos, por Climate KIC, y Thais Glod, CEO de Innobound. Ambos destacaron las bondades de llevar a cabo una aceleradora climática. En conjunto lanzaron y coordinaron la primera edición de Rural Spain ClimAccelerator, siendo el primer ClimAccelerator enfocado en las áreas rurales.

Thais Glod, CEO de Innobound, explicó por qué Valencia fue escogida para el Rural Experice: Rural Spain ClimAccelerator Demoday, destacando su reconocimiento como un hub estratégico de iniciativas de impacto innovador, como Valencia Innovation Capital, cuyo Project Manager, Mar Ferrer, explicó la estrategia del Departamento de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, como promotora de soluciones innovadoras para problemas climáticos de la ciudad.

También participó Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, asociación encargada de posicionar Valencia como un referente internacional en el ecosistema innovador, promoviendo eventos como el Valencia Digital Summit, que celebrará su séptima edición en octubre de 2024.

Como evento satélite del Pacto Climático Europeo, se organizó una mesa redonda con Embajadores del Pacto Climático Europeo, quienes compartieron sus experiencias y actividades relacionadas con los retos climáticos en las zonas rurales. La mesa fue moderada por Thais Glod y contó con la participación de Carmen Marqués Ruiz, José Segarra Murria y Cristina Blabia García, embajadores del Pacto Climático Europeo.

Al encontrarse en la ciudad de las artes y ciencias, el evento también incluyó una exposición de Cache Croche, una marca valenciana de moda sostenible que presentó diseños inspirados en las obras de Sorolla, enfatizando el vínculo entre arte y sostenibilidad.

Sesión de Pitch y Reverse Pitching

La parte principal del evento se centró en la sesión de pitch de las iniciativas de impacto del Rural Spain ClimAccelerator, con la participación de 7 de las 11 startups aceleradas: Agrolinera, Clic Recycle, Planet Ai Space Group, Xizan, Tunnll, Floc Ammonia y Forest-Chain. El jurado, compuesto por Orfeo Balboa de First Drop, Catalina Valencia de KMZero y Stephanie Checo de Social Nest, evaluó las presentaciones de 4 minutos de cada startup y seleccionando a tres ganadoras para participar en eventos como VDS+, Smart City Congress y The Gap in Between.

Adicionalmente, se realizó una sesión de Reverse Pitching con destacadas instituciones nacionales, entre las que se incluyen Invest in Valencia, Desarrollo de Regiones y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, Fundación Valencia Port, Open Top Hub, AVAESEN, Cámara Valencia, KMZero, First Drop, Social Nest Foundation y ONE PWC, quienes expusieron sus aportes en esta temática.

Para finalizar, los asistentes disfrutaron del ambiente de Valencia, su gastronomía y tradiciones, culminando con un paseo en bote por La Albufera de Valencia.