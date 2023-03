La Generalitat confirma que Mónica Oltra no dijo la verdad sobre su cese

Pese a que la ex vicepresidenta defiende que ella dimitió de forma voluntaria y no fue un cese, un documento oficial señala “cese involuntario” ¿Una trampa para cobrar el paro?

¿Mónica Oltra dimitió voluntariamente o fue cesada? Pues una cosa es lo que dijo ella y luego otra bien distinta lo que figura en los papeles. La ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana siempre ha mantenido que se fue ella de forma voluntaria, o dicho de otro modo, que Ximo Puig no la cesó directamente, no la echó, sino que ella dimitió y se fue. Sin embargo, el certificado de empresa habla de un “cese involuntario”.

En concreto, el certificado de empresa (Generalitat) que se presenta ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al que ha tenido acceso ESdiarioCV y que ha sido facilitado en la documentación que pidió el diputado no adscrito Vicente Fernández, habla de un “cese involuntario y con carácter definitivo en cargo público o sindical” de Mónica Oltra. Es de recordar que tanto la ex vicepresidenta como su sucesora, Aitana Mas, y el propio Ximo Puig dijeron en sede parlamentaria que "había dimitido" o lo que e so miso el cese era voluntario

El diputado Vicente Fernández (ex miembro de Ciudadanos) pidió esta documentación al entender que podría haber una presunta prevaricación y malversación, pues aunque Mónica Oltra dimitió de motu proprio según ella, se le puso “cese involuntario”, una trampa o mecanismo para asegurar que la ex vicepresidenta cobrase el paro, como así hace.

Según considera Vicente Fernández “quien dimite voluntariamente no puede nunca cobrar prestación por desempleo”, pero si en el cese de Oltra ponen que es “involuntario” y no una dimisión voluntaria, se disipa ese problema y la ex vicepresidenta percibe mensualmente unos 1.300 euros de desempleo, como ella mismo relató en Salvados de La Sexta.

El diputado Vicente Fernández puso en su día una querella en el TSJCV contra Ximo Puig y Mónica Oltra al entender que podría haber prevaricación y malversación, pues según el artículo 267 de la Ley General de Seguridad Social sólo pueden obtener el desempleo los altos cargos en los que su cese se produzca con carácter involuntario, palabra que se habría añadido, como pone en el SEPE, para que Oltra accediera al paro.

La citada querella fue archivada al considerar el TSJCV que no había indicios de delito en la actuación de Ximo Puig por el decreto de cese de Mónica Oltra. En el caso de la ex vicepresidenta, el TSJCV declaró su falta de competencia para investigar porque Oltra ya no es aforada, pudiendo llevarse la denuncia a la justicia ordinaria.