Puente amenaza con multar al Ayuntamiento y el PP responde ante su "matonismo"

El Ministerio de Transporte ha exigido al consistorio valenciano que justifique los cambios en la supermanzana de la Petxina o lo multará con 3M€ y hace caso omiso a los cambios en Barcelona

Nuevo ataque del Gobierno de España y el Ministerio de Transportes a la ciudad de Valencia. Tras negar el agua a l'Albufera, acusar al Ayuntamiento de eliminar carriles bici o no poner 'ni un duro' para la celebración de los actos de la Capitalidad Verde Europea, ahora, amenazan con una multa de 3 millones de euros si el consistorio no justifica los cambios realizados en la supermanzana de la Petxina. Sin embargo, como ya viene siendo tónica habitual con el Ejecutivo Central, hace la 'vista gorda' con lo sucedido en Barcelona, lugar donde un alcalde socialista, Jaume Collboni, eliminó supermanzas llevadas a cabo con fondos europeos, motivo por el cual, ahora, se pretende multar a Valencia.



Desde el gobierno municipal consideran que se está llevando a cabo una "cacería" por parte del Ejecutivo Central contra la ciudad: “Los requerimientos son una clara persecución política y una muestra más del matonismo de Sánchez y del uso político del ministerio, algo a lo que nos tiene acostumbrado el presidente. El alcalde de Barcelona, del PSOE, eliminó las supermanzanas que se hicieron con fondos europeos”, explica el portavoz del Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero.



Desde la Dirección General de Estrategias de Movilidad han dado un plazo de 10 días al consistorio para responder y aportar los documentos y aclaraciones que considere oportunos sobre los cambios que hace unas semanas realizó en la supermanzana de la Petxina. Si desde el Ayuntamiento hace caso omiso, el Ministerio reclamará el importe íntegro, 1,2 millones, de la ayuda recibida para la realización de esta supermanzana.



Además, la "amenaza" no solo queda aquí, en virtud, de la Ley General de Subvenciones, el incumplimiento puede ser objeto de una sanción grave, que podría conllevar una multa del doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, lo que elevaría la sanción hasta los 3,5 millones de euros.



“Parece que Pedro Sánchez y el PSOE ha pasado de no atender las necesidades de la ciudad a directamente atacar de frente nuestra autonomía local y a amenazarnos. Nos deben 100 millones de euros de la liquidación de 2022 y de la aportación de 2024, pero tienen tiempo de amenazas y actitud “matona”, señala Caballero.



Y añade que “estén tranquilos. Nosotros nos encargamos de la movilidad y que ellos se encarguen de pagarnos los 100 millones de euros que nos deben y el agua de l'Albufera. La actuación está avalada con informes justificativos. Y lo más duro es que el PSOE de Valencia ha llegado a denunciar a su propia ciudad, esto ya es el colmo. Pero que les quede claro que el matonismo del PSOE y del sanchismo no va a amedrentar a esta ciudad que seguirá reivindicando una financiación justa que nos niega”, añade el portavoz del PP.



Caballero ha recordado que en el caso de la supermanzana de La Petxina Las actuaciones han tenido por objeto reforzar y adecuar la señalización a la normativa vigente, mejorar la seguridad de los espacios peatonales en la zona, así como evitar el aparcamiento indebido de coches y motos.



Las actuaciones han contado con todos los avales técnicos y en el caso del proyecto de Pérez Galdós ha sido una "irresponsabilidad, incompetencia e insensatez mayúscula" del anterior equipo de gobierno municipal, que pidió fondos europeos sin presentar un estudio técnico completo, va a suponer que la aportación del Ayuntamiento en el proyecto de la avenida Pérez Galdós tenga que “doblarse con una aportación adicional del Ayuntamiento de casi 10 millones de euros”.