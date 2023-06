Feijóo parafrasea a Sánchez para señalar su “desesperación” ante el 23 de julio

El líder del PP se da un baño de masas en su vuelta a Valencia tras el 28M y promete un gobierno “que no insulte y más profesional, pequeño y unido, donde los ministros no se critiquen”

Con una sala llena casi una hora antes de empezar y decenas de personas que no han podido entrar, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Valencias tras las elecciones del 28 de mayo en la que los populares han ganado la Generalitat Valenciana y los principales ayuntamientos. Se notaba ese ambiente de victoria y las ganas de repetir el próximo 23 de julio con una tropa con la moral animada.

En este contexto, Feijóo, acompañado del próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón -la futura alcaldesa de Valencia, María José Catalá, está de baja tras ser madre hace una semana- ha arengado a los suyos, relatando su modelo de Gobierno para España, y lazando dardos a las últimas ocurrencias del sanchismo.

Sobre la propuesta con la que Pedro Sánchez inició la semana, los famosos seis cara a cara, Alberto Núñez Feijóo ha tirado de hemeroteca sanchista para responder al presidente del Gobierno recordando que “Sánchez se ha desmentido en todo, también en los debates, de decir que un cara a cara es estar desesperado -cuando lo propuso Pablo Casado- a pedir ahora seis cara a cara ¡Pues menuda desesperación!”.

El líder del PP ha cuestionado la actitud de Pedro Sánchez tras el 28M, “pues le ha dicho a los españoles que han votado mal y a siete millones de votantes del PP que son la ultraderecha, y eso es lo contrario de lo que debe ser un presidente”, añadiendo que “ha señalado a los periodistas y a los ciudadanos como responsable de su fracaso. Sánchez le echa la culpa a todo el mundo menos a él. España ha hablado pero el sanchismo no lo ha entendido”.

Gobierno más pequeño, unido y profesional

Frente a este modelo, Alberto Núñez Feijóo ha defendido que “cada vez tenemos más cerca un Gobierno que no insulte y que respete a todo el mundo, y estamos preparados para dar un gobierno más profesional, más pequeño y más unido a España, donde la mitad de los ministros no me critiquen por la mañana y la otra mitad por la tarde para luego reconciliarse por la noche”, ha ironizado.

El líder del PP se ha puesto a sí mismo como ejemplo de que el PP puede ganar con contundencia el 23 de julio, “a mí me dijeron que no ganaría y menos con mayoría absoluta, y mira”, ha insistido en su idea de “debatir en los platós como quiere Sánchez, pero también en las calles y grandes mítines” y ha concluido con un “vamos a obtener ese gran sueño de España: tener un gobierno previsible, que lleguen aprendidos”.