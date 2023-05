Buxadé: "Sánchez saca provecho de la debilidad de Moreno Bonilla con Doñana"

El portavoz de Vox analiza en una entrevista en ESdiario el conflicto del agua, así como la deriva de la política internacional con Pedro Sánchez al frente de la presidencia de la UE.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, advierte en una entrevista en ESdiario, de las "consecuencias terribles" con la Sánchez al frente de la presidencia de la UE que "pensará exclusivamente en contentar a la élite de Bruselas". También el portavoz de Vox analiza la política del agua y afirma que Sánchez "saca provecho de la debilidad" del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Esta semana ha tratado en Bruselas la política territorial. El giro de Sánchez en esta materia y la libertad del Sáhara Occidental será positivo para la diplomacia con los países implicados o perjudicial?

El problema de Sánchez es que toma decisiones pensando exclusivamente en él sin explicar a los españoles cuáles son sus objetivos. Todos los españoles, incluso los que votan al PSOE, están pensando qué tendrá Sánchez en el móvil que sabe el Gobierno de Marruecos y que no saben los españoles. Sánchez ha dado un giro de la política internacional no solo con Marruecos, sino con todo el norte de África: Argelia, Túnez, Libia... De golpe sin consultar en el Congreso ni informar a los diputados, ni a la mitad de su Gobierno podemita que está revuelto, sin informar al Rey y, además, perjudicando los intereses de los españoles en medio de una crisis energética. No nos hemos olvidado de las fuentes del gas argelino. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha aprovechado esa situación y ha cerrado acuerdos muy buenos en materia de gas con Argelia o en control de la inmigración con Túnez. Hemos pactado con Marruecos que no controlamos la inmigración ilegal y le seguimos dando muchísimo dinero para llevar agua y mejorar su producción agrícola mientras nuestros agricultores, los del Levante y Andalucía, siguen sufriendo. Un auténtico desastre la política internacional de Sánchez.

Con la presidencia de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Consejo de la Unión Europea a partir de julio, ¿Cuál será la deriva de la política internacional?

Sánchez va a pensar en sus intereses personales, no en los españoles. En el Parlamento Europeo hay muchas negociaciones importantes ahora mismo. Una de ellas el pacto de aislo de inmigración que es muy importante. Vemos cómo la izquierda ha orientado su posición pensando que a presidencia española va a cerrar ese pacto de asilo, pero exclusivamente para contentar a las elites de Bruselas, a los burócratas y a Von Der Leyen. Así con la estrategia digital europea, la estrategia farmacéutica europea, decenas de normas pendientes que si se aprueban en los términos de pedro Sánchez y Von Der Leyen van a ser terribles para las empresas españolas y vana abocar al cierre de empresas españolas o que se vayan fuera del territorio nacional y llevándose el empleo con lo cual las consecuencias son nefastas.

¿Se ha cambiado de estrategia en Vox tras los resultados de las elecciones en Andalucía?

No, lo que ha ocurrido es que muchos andaluces que votaron al PP de Moreno Bonilla se han dado cuenta de que es la misma política que el PSOE, una adhesión a la agenda 2030, a los principios progres a la ideologia de genero y el apoyo a la inmigración. Lo vemos con Doñana. El PP no ha resistido la presión de Vox y dice vamos a hacer la propuesta de Vox de apoyar a los agricultores y regularizar la situación de injusticia en Huelga y a la que empieza a presionar Bruselas y el PSOE dice vamos a ver si pactamos con los derecho de nuestros agricultores y ganaderos. Con los intereses de los ganaderos y agricultores no se pacta.

¿Sánchez está sacando provecho del conflicto de Doñana y ahora con la medida estrella de las viviendas le puede beneficiar de cara a las elecciones?

Sánchez no saca provecho de Doñana, está utilizando a los agricultores a los empresarios y cientos de trabajadores en un sector de éxito como el agroindustrial. De los que saca provecho Pedro Sánchez es de la debilidad del señor Moreno Bonilla. De que le dice "oye que sirves la misma Agenda" y Moreno Bonilla dice "es verdad es la misma que la tuya, vamos a ver si negociamos". No se pueden negociar con los derechos del agua y de los regantes de Huelva, ni de Alicante, Murcia o Valencia, se les tiene que defender.

En la 'guerra del agua' parece que siempre hay una autonomía que pierde en detrimento de otra. ¿Cómo solucionaría Vox el conflicto de intereses en la política del agua?

La guerra del agua la han provocado los partidos políticos de antes que usan el agua para ganar votos en un territorio para minimizar los riesgos en otro territorio. En España hay agua para todos, pero hay que gestionarla bien. Ese es el problema. Tiene que haber una buena gestión de los recursos hídricos, no se puede desperdiciar ni una sola gota de agua. No podemos tirar presas como la de Valdecaballeros, tenemos que hacer embalses y canalizaciones. Vertemos al Océano Atlántico en las cuentas del Duero, Tajo y Guadiana muchísima más agua de la que debería.