El concejal de Burriana mete el dedo en la llaga a Compromís y colapsa el debate

Jesús Albiol, en el ojo del huracán por el veto a Barbie y a los libros LGTBI, desquicia a "la presidente" de la Comisión de Les Corts con lo que más le duele.

El concejal de Burriana de Vox se ha metido en otro jardín. En los últimos meses ha protagonizado múltiples polémicas de carácter ideológico copando la atención mediática y acaparando tiempo en los debates parlamentarios. Es ya el blanco fácil de la oposición, al que recurren con frecuencia incluso para los carteles electorales y los mítines. Antes de que decayera la atención por no comprar -que no censurar-la película de Barbie, ya ha vuelto a meter el dedo en la llaga. En especial, a una mujer, a quien se refiere en términos masculinos y no es Begoña Gómez.

Jesús Albiol ha sido duramente criticado, primero, por reorganizar los libros de la biblioteca municipal, cambiando de sitio aquellos relacionados con el colectivo LGTBI y la sexualidad. También indignó a los colectivos de "Memoria Histórica" retirando unas placas de las víctimas del franquismo. Después, por el veto a la película feminista de Barbie que finalmente sí se incluirá en el catálogo de CDs de la biblioteca.

Su lucha contra "la ideología de género", que desquicia con frecuencia a los partidos de izquierda de Compromís y PSPV, implica también el rechazo al lenguaje inclusivo. Por ello, en la Comisión de Industria de Las Cortes Valencianas donde también ejerce como diputado autonómico ha llamado "presidente" a la Mónica Álvaro, quien preside la Comisión. No había ni arrancado todavía la exposición de la primera iniciativa relacionada con la central nuclear de Cofrentes cuando Albiol ha colapsado el debate exasperado los nervios de "la presidente" de Compromís.

"Gracias, presidente", le agradece desatando la risa fingida de Mónica Álvaro, quien le reprocha que "soy presidenta". Ha enumerado con los dedos alternativas como "presidencia", pero aclara con tono irritable y condescendiente que "me puede decir lo que lo que usted quiera, ¿vale? lo que usted quiera excepto presidente".

Albiol ya venía con la estrategia preparada y había previsto el encontronazo con su "presidente", pues al insistir con un tono tranquilo y pausado que se referirá siempre a la presidencia como presidente porque es un término "legal" le ha mostrado unos documentos: "Y le traigo una sentencia". "No tiene el uso de la palabra", le corta en valenciano Mónica Álvaro. "Me dan igual las sentencias", ha añadido apretando los dientes.

¿Es la presidenta o la presidente?

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) se pronunció al respecto de este debate en 2019, aunque el sustantivo femenino "presidenta" se registró hace casi doscientos años. La institución que tiende a incorporar en el diccionario palabras incorrectas con el fin de adaptar la lengua a los usos cotidianos, aclaró que "aunque «presidente» puede usarse como común en cuanto al género («el/la presidente»), es preferible hoy usar el femenino «presidenta», documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803". Por lo tanto, las dos fórmulas son correctas.